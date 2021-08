Milagros Leiva se pronunció sobre la discusión que tuvieron en vivo la congresista Sigrid Bazán y el periodista Christian Hudtwalcker en el programa Sin Medias Tintas. Según la conductora de Willax, Bazán se victimizó y solo defiende a las mujeres de orientación política de izquierda. “Yo creo que la señora Sigrid Bazán debe serenarse un poco”, manifestó.

“Ese es el problema señora Bazán que usted solo ‘salta’ por la gente de izquierda y las mujeres de izquierda que son lapidadas”, reflexionó Leiva, pero recordó que nunca ha visto a Bazán defender a mujeres de otras tendencias políticas como el fujimorismo, de derecha o de centro.

“Lo que no me parece es jugar a la victimización. Claro le han dicho de todo a Sigrid Bazán; pero ella también le ha dicho de todos a mujeres del fujimorismo de la derecha del centro”, agregó la experimentada periodista del canal de tendencia conservadora Willax.

Christian Hudtwalcker y Sigrid Bazán protagonizan tensa discusión

Milagros Leiva opinó que Sigrid Bazán como congresista se encuentra expuesta a ser fiscalizada. “Se le va a fiscalizar todo. Todos los personajes públicos somos recontra fiscalizados. Que yo recuerde a varios congresistas se le ha analizado, su vida, sus milagros y sus pecados. Me molesta cuando se victimiza por su condición de mujer”, agregó.

“SIGRID BAZÁN NO PUEDES CENSURAR A OTROS PERIODISTAS”

Milagros Leiva también exhortó a Sigrid Bazán a ‘no censurar periodistas’, en alusión a los comentarios que hizo sobre Beto Ortiz y Magaly Medina, en su participación en Sin Medias tintas. “Señora Sigrid Bazán yo sé que usted no estudió periodismo; pero usted ha estado en mi oficio varios años y es una persona muy bien informada. Usted no puede censurar a los periodistas, no se puede vetar a los periodistas, se hace con todos y peor si son escándalos”, expresó.

La conductora afirmó que estaría encantada de entrevistar a la politóloga y la invitó a acudir a su programa para poder hacerlo. “Señora Sigrid Bazán acepte una entrevista, no se victimice, queda mal. Las mujeres somos fuertes empoderadas y todas las mujeres de izquierda defiendan a todas las mujeres”, manifestó.

LA DISCUSIÓN ENTRE SIGRID BAZÁN Y CHRISTIAN HUDTWALCKER

Recordemos que Sigrid Bazán y Christian Hudtwalcker protagonizaron una tensa discusión en el programa Sin medias tintas de Latina, en la que incluso la congresista tuvo que pedirle al conductor que se calmara en plena edición en vivo.

Todo se originó cuando Hudtwalcker le preguntó a Sigrid Bazán por qué se molestó por las críticas de Rosa María Palacios y la cuestionó porque, supuestamente, ella había dicho que era ‘víctima’ de ataques ‘por ser una mujer de izquierda’.

