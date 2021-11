El hampa no tiene códigos, ni el más mínimo respeto por las personas emprendedoras que buscan salir adelante durante esta pandemia. Tres días después de haber robado bienes por un valor de 30 mil soles en una casa de apuestas de San Juan de Lurigancho, miserables delincuentes retornaron al local y volvieron a hurtar los objetos que el propietario acababa de comprar para la inauguración que debía ser mañana. Ahora, el negocio ha quedado pendiendo de un hilo.

Esta historia comienza la madrugada del martes cuando rateros llegaron en un auto negro al local ubicado en la avenida 13 de Enero. Según vecinos, fue a las 4:50 de la madrugada, aún a oscuras.

Tras violentar la puerta de metal , se apoderaron de cinco computadoras All in one, tres monitores, CPU y el DVR, todo valorizado en unos 30 mil soles. No se llevaron más porque un vecino los vio desde un inmueble aledaño y gritó.

El dueño volvió a comprar lo que le sustrajeron y tenía todo listo para inaugurar su local mañana. Sin embargo, hoy, casi a la misma hora del primer hurto, los ladrones, ahora en una Station blanco blanca, volvieron, violentaron la puerta nuevamente y se llevaron todo lo que el dueño había comprado el jueves.

Los ladrones dejaron las cajas vacías. Detrás se ve los cables colgados. | Foto: Jessica Vicente

Bebida fue abandonada por los ladrones en el lugar del robo. | Foto: Jessica Vicente

Se tomaron tiempo para retirar los cables de los equipos que se llevaron. | Foto: Jessica Vicente

También intentaron llevarse un televisor de 70 pulgadas que dejaron en el piso porque habían sido descubiertos por una persona que empezó a gritar.

En el lugar, aparte de las cajas vacías también había una botella de gaseosa que se dieron el lujo de tomar durante la fechoría.

Lo robado esta vez tenía el mismo valor que lo que se llevaron en el primer hurto.

El agraviado sentó la denuncia en la comisaría de La Huayrona. Agentes del Depincri del distrito asumieron las pesquisas. Peritos de Criminalística recogieron huellas de los ladrones.

Este carro participó en el hurto de hoy en la madrugada. | Reproducción de vídeo

Este carro participó en el hurto del martes en la madrugada. | Reproducción de vídeo

