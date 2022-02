Por culpa de la delincuencia que azota la capital, una madre de familia vive los peores días de su vida luego que sufrió el robo de su celular y, en su intento por recuperarlo, fue arrastrada y atropellada por la mototaxi en la que escapaban los rateros, en San Juan de Miraflores. Ahora, tiene fracturas en un brazo y las costillas, además de lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Adolorida y sin poder valerse por su propia cuenta, Magaly Supo (39) contó a Trome que el hecho se registró a las 5:45 de la mañana del 19 de enero.

“Me dirigía a mi trabajo en una combi que se detuvo por la luz roja del semáforo. Estaba sentada frente a la puerta y saqué el celular para ver la hora. En ese momento, el ladrón me lo arrebató. Por el impulso salí detrás y le grité ‘¡devuélveme!”, narró.

Delincuente se acerca caminando a la combi.

Simula ser pasajeros para subir.

En la puerta se percata del celular de la víctima.

Luego del robo empezó a correr para cruzar la pista.

La cámara de seguridad de un local grabó el hecho ocurrido en la avenida Vargas Machuca, casi en el cruce con Pedro Miotta.

En las imágenes se observa que, para su ilícito, el hampón simuló que subía a la unidad de transporte. Tras el robo, corrió, cruzó la pista y subió a una mototaxi celeste y amarilla.

“Me puse delante de la moto. Me agarré del espejo retrovisor. Uno de ellos me dijo ‘toma el celular’. Me suelto y caigo. Ellos arrancaron con fuerza, me arrastraron e hicieron dar vueltas en la pista. Pasaron la moto encima mío. Me hicieron trizas”, acotó.

FRACTURAS

Los pillos fugaron por la avenida Vargas Machuca. Ella fue llevada a una clínica por otros pasajeros de la combi. “Sentía mi brazo colgando. Tengo roto el húmero izquierdo, seis costillas flotantes rotas, un pulmón comprometido y lesión en el hemitórax. Además de cortes y raspones en el rostro, brazos y piernas”, precisó.

La víctima trabaja en una tienda de sanitarios y tiene un emprendimiento de tejidos para mantener a sus dos hijas pero ahora deberá descansar seis meses a pedido de los doctores para que se recupere completamente.

Hampón fugó en la mototaxi amarilla y celeste que se observa en una esquina del vídeo.

Invocó a los negocios de la zona que la apoyen con las imágenes de sus cámaras de seguridad a fin de identificar a los autores y la placa de la mototaxi.

Hace días, en ese cruce, a pocos metros, un mototaxista venezolano fue asesinado de nueve balazos en la puerta de un supermercados y otra señora terminó con el pie enyesado tras un asalto. Vecinos pidieron mayor presencia policial o de Serenazgo debido a que el lugar se ha convertido en ‘zona roja’.

TE PUEDE INTERESAR:

¡ESCALOFRIANTE! El sicariato es uno de los delitos que más aumenta en el país: 225 muertos

CALLAO: Cantante Canela Alvarado sufre robo con el cuento del velorio

SMP: Perritos rottweiler ‘Rocky’ y ‘Bonie’ hacen correr a delincuentes