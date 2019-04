SMP: Bus siniestrado en terminal de Fiori era trampa mortal | FOTOS

Una verdadera ‘trampa mortal’ era el ómnibus de la empresa SAJY Bus, que se incendió y causó la muerte de 17 personas. Especialistas en transporte expresaron que las autoridades deberán investigar si el vehículo era original o ensamblado en el país, si alguien introdujo combustible en su bodega y por qué los pasajeros no usaron las salidas de emergencia.



Para Alfonso Flórez, gerente de la Fundación Transitemos, esta tragedia se pudo evitar si alguien hubiera instruido a los pasajeros a cómo evacuar ante un incendio. “Subían a personas como ganado, sin siquiera ser informadas cómo actuar ante una eventualidad de esa naturaleza. No supieron usar las salidas de emergencia, quisieron romper las ventanas, cuando solo hay que jalarlas”, explicó.



Sobre la presencia de combustible, indicó que lo más probable es que algún pasajero, aprovechando la falta de supervisión, haya introducido este líquido en la bodega del bus. “Estos buses usan Diesel y este producto no provoca un incendio de esta naturaleza”, refirió.

‘BUSES CAMIONES’



En tanto, Luis Quispe, de Luz Ámbar, precisó que la policía deberá investigar si este bus era original o ensamblado en nuestro país. Recordó que hace casi diez años los ‘buses camiones’ ya no tienen permiso para operar en el país. “Quizá soy muy ingenuo en pensar así, pero ya no hay buses camión, por lo menos en Lima”, mencionó.



Ambos especialistas recomendaron a la población trasladarse en vehículos con garantía y tomarlos en lugares formales. “Una vida no tiene precio. Los pasajeros tienen que dejar la informalidad”, afirmaron.

DETENIDOS



Ayer, Rodolfo Iván Silva Coronado y José Antonio Quintana Barturén, conductor y copiloto del llamado ‘bus de la muerte’, fueron trasladados en calidad de detenidos a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla. Para ambos, el Ministerio Público pidió 9 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones graves.



En tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones denunció penalmente a los representantes de dicha empresa.



La municipalidad de Lima inició una serie de operativos y clausuró ocho agencias de transporte terrestre. En La Victoria también realizaron operativos similares.