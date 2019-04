Hombre perdió a seis integrantes de su familia, incluido a su esposa y nietos en incendio de bus en Fiori 

Un pasajero que logró salvarse del incendio en un bus de la empresa de transporte interprovincial Sagibus, ocurrido este domingo en el ex terminal terrestre de Fiori-que dejó 20 muertos-, contó que seis de sus familiares fallecieron en el siniestro. Él y los integrantes de la familia Olivos llegaron a Lima para asistir a un matrimonio.



El hombre relató a Latina que sospechó que se trataba de un vehículo que no ofrecía garantías de seguridad, ya que no vio al segundo chofer que supuestamente iba a manejar el bus, por lo que trató de bajarse, pero un sujeto que desempeña como ‘jalador’ lo disuadió.

A los pocos segundos, él se percató que en la parte trasera del bus había un olor a gasolina, por lo que decidió salir de la unidad y avisarle al conductor.

Sin embargo, cuando trató de reingresar, se le hizo imposible debido a que los demás pasajeros abandonaban el vehículo y lo empujaron, por lo que no pudo rescatar a sus familiares. El hombre perdió a seis integrantes de su familia, incluido a su esposa y nietos.

Los bomberos señalaron que muchos de los pasajeros quedaron atrapados en medio de las llamas debido a que no pudieron evacuar por lo estrecho del pasadizo y lo angosto de la escalera que conecta el primer y segundo piso. Calculan que al menos 20 pasajeros murieron en el hecho.