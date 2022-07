Cuatro delincuentes armados irrumpieron en una panadería de San Martín de Porres para intentar robar todas las ganancias del día, pero a la hora de escapar dos de ellos fueron capturados a balazos por la Policía.

Armar Román (20) y Carlos Castro (19), así como otros dos más, delinquieron en agravio de un local ubicado entre las calles Darío Valdizán y Nicanor García.

Luego de encañonar a los empleados y apoderarse del dinero, los rateros iban a fugar en dos motos lineales, sin embargo no pudieron.

Los dos citados terminaron en el suelo mientras que sus dos cómplices tuvieron mejor suerte y huyeron a pie. Las dos motos, que estaban sin placas, fueron abandonadas.

A los detenidos se les halló una pistola.

Ahora serán investigados por policías del Depincri del distrito por otros delitos similares registrados en ese distrito

‘SHAKIRA’ ROBA Y SE MATA DE LA RISA

Le decían ‘Shakira’, no por su voz y dulzura, sino porque era una diosa, pero del crimen ya que inspiraba miedo. Laura Jimena Flores Ramírez (19), de nacionalidad colombiana, y su banda asaltaron un bus de transporte público con tanta ferocidad que, revólver en mano y con fierro, agredieron a dos de sus víctimas, en San Martín de Porres. Al ser detenida, no dejaba de reir mientras confesaba su delito.

“Subí a un carro y atraqué a más de una persona, cogí un celular y porté arma. Para mi atracar es, por ejemplo, páseme toda la plata, si usted no me pasa yo lo golpeo. Y si me lo pasa rápido, no lo golpeo”, narró en vídeo a un policía.

Ella, que asegura estar embarazada, delinquió con su pareja Luis José Pérez Pérez (26) y José Gregorio Rivas Montilla (27), ambos venezolanos. Según la Policía, Flores y Pérez abordaron un vehículo con una decena de pasajeros en su interior, y detrás subió su otro cómplice.

Pérez sacó un arma de fuego y a gritos advirtió a los pasajeros, “entreguen sus celulares y billeteras, sino los voy a quemar”.

‘Shakira’ arrebató las pertenencias, mientras Rivas amenazó con cuchillo a Matías Pérez para quitarle su mochila. Vladimir Romero, otro pasajero, fue golpeado tres veces en la cabeza con un fierro porque se negó a soltar su celular.

Creyendo que habían tenido éxito, los malandros bajaron del bus a la carrera, pero antes de subir a una motocicleta, agentes Terna del Escuadrón Verde de Lima los atraparon en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Segunda de Palao, a las 7:30 de la mañana.

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, informó que a ‘Shakira y su banda’ se le incautó un revolver, un fierro, celulares y una mochila que habían robado.

