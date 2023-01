Historias que inspiran. Durante la pandemia había que hacer lo que sea para sobrevivir y sacar adelante a la familia. Iván Castilla (40) no fue la excepción. Él, junto a Christian Saldaña, formó ‘Son Pandemia’ , la primera orquesta clown del Perú en febrero de 2021. Ahora hacen shows artísticos con sus trajes coloridos e infaltable nariz roja en diferentes partes de Lima y cantan desde salsa hasta reguetón. Hace poco se sumó al grupo Ángel Belahonia, un joven talentoso con los timbales. Ellos siempre van en compañía de su fiel motito roja, que los ayuda a transportar sus instrumentos musicales. En esta ocasión los encontramos haciendo de las suyas en Independencia. Hablamos con Iván.

Iván, ¿fue un largo camino formar ‘Son Pandemia’?

Si le contara. Antes de ‘Son Pandemia’ me dediqué a hacer muchísimas cosas. Era productor de eventos, pero con la emergencia sanitaria todo se cerró y me quedé sin trabajo. Tenía que llevar algo a casa, por eso me puse a vender mascarillas y alcohol, luego verduras y frutas, y al último productos chinos en una moto. Necesitaba ganarme el día a día.

Productos chinos…

Sí, pero para diferenciarme de los demás me vestía como chinito, con mi traje y sombrero. Y también hablaba como chinito, ja, ja, ja. Luego, como ya no podía vender en la calle, alquilé un puesto en un mercado. A los meses de abrir me encontré con unos amigos payasos y me comentaron que hacían shows en las calles y les iba bien. No lo dudé y me fui con ellos.

¿Cuándo surge esta orquesta clown?

Fue en febrero de 2021, después de todos los trabajos que te comenté (risas). Me junté con Christian y formamos la primera orquesta clown del Perú. Nos pusimos nuestros trajes coloridos y la infaltable nariz roja, de ahí empezamos a tocar los instrumentos y cantar desde salsa, merengue, baladas, hasta reguetón. Ahora la gente pide ese ritmo y debemos estar actualizados (risas). Hace poco ingresó Ángel, él es un jovencito muy talentoso con los timbales, ha llegado a complementar muy bien el grupo.

Una anécdota con ‘Son Pandemia’ que recuerdes…

Un día un chico nos llamó a las 10 de la mañana para que toquemos en un velorio. Yo le expliqué que éramos payasos con narices rojas, que tal vez se confundió de orquesta. Y me dijo que no, que su mamá nos había visto en un mercado hace unas semanas y se había divertido mucho con nosotros. Por eso, quería que toquemos en el velorio de ella. En ese momento buscamos improvisar una canción y recuerdo que fue una de Los Pasteles Verdes.

¿Qué es para ti ser payaso?

Soy feliz y me divierto como no te imaginas. Además, me encanta llevar alegría a las calles con nuestro swing y carisma.

¿Cómo los ubicamos?

Pueden visitar nuestro Facebook (Son Pandemia), también estamos en Instagram y TikTok.

Orquesta clown. Fotos: Alan Ramírez.

