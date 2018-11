Surco: Hermanos denuncian que pareja de esposos los golpearon y discriminaron en exclusivo cine

¡Indignante! Una pareja de hermanos denunció que fueron víctimas de agresión física y discriminación por parte de una pareja de esposos cuando se encontraban viendo una película en un cine ubicado en un exclusivo centro comercial de Monterrico, en Santiago de Surco.

El incidente comenzó dentro de la sala cuando, aparentemente, los hermanos comentaron la película, lo que provocó la incomodidad de la pareja de esposos. Fue en ese momento que los comenzaron a insultar con comentarios homofóbicos.



Los ataques verbales provocaron a el personal de seguridad del cine de Surco sacara a ambas parejas de la sala. Es allí que inicia la agresión física contra los hermanos.

De acuerdo, al denunciante Jorge López, la pareja de esposos lo agredió físicamente. “Dicen que hemos hablado durante toda la película, que los hemos molestado. Dijo que nos besamos y nos empezó a atacar”, contó.

“La señora me tiró una cachetada siendo mayor de edad. Eres homosexual, me dijo. El señor me tiró una patada en la pierna y espalda. Hemos aguantado”, agregó el agraviado.

Sin embargo, en un video registrado con un celular se observa cuando los esposos acusan a los hermanos no solo de hacer ruido sino de estar bajo los efectos del alcohol dentro del cine de Surco. En la grabación, López lo admite aclarando que pese a encontrarse en ese estado no han faltado el respeto a nadie.

“Hemos consumido [alcohol] dentro de lo que está permitido dentro del mismo cine. Fueron seis cervezas artesanales”, agregó.

La investigación está a cargo de agentes de la comisaría de Monterrico, en Surco, pero aún no se identifica a la pareja de esposos acusados de agresión.