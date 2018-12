Surco: Juez denunció a los perritos de sus vecinos por el 'delito' de "ladrar" y aceptan su demanda | VIDEO | FOTOS

El juez superior Luis Jacinto Sánchez González y su esposa demandaron a los perros de sus vecinos por los 'delitos' de ladridos y malos olores que, increíblemente, fueron aceptados por el Poder Judicial.

En el condominio Los Precursores, en Surco, tres familias aseguraron al programa 'Día D' que viven un infierno con los abusos del magistrado, quien es titular del Segundo Juzgado Penal.



Una familia indicó que se tuvo que mudar después que el juez impusiera varias denuncias contra ellos y su perra, Petuña de las Neves, por "los ruidos molestos" del can.



En la demanda que presentó Sánchez González se indica que se impone la acusación por "varias molestias, el mal olor y los ruidos producidos por su mascota (can de nombre Petuña de las Nieves)" por el delito penal contra la Tranquilidad Pública en modalidad de ruidos molestos.



En el reportaje, la familia presentó los audios que el juez le enviaba para quejarse de su perra: "¡Bañen a la perra que constantemente huele mal y traspasa nuestros dormitorios y a la casa!".



Increíblemente, el magistrado ganó la demanda y tuvieron que pagarle 4 mil soles como reparación civil por daños y perjuicios.



Otro vecino, identificado como José Luis Noriega, fue demandado porque supuestamente dejó los desechos de su perro en el jardín. El magistrado ganó: el can ya no puede volver a pisar el jardín.



Finalmente la familia Alarcón no tiene perro, pero Sánchez González igual los demandó por el supuesto delito de desvío de aguas luego que una tubería de su departamento se rompiera.



Cuando el magistrado fue consultado dijo que no ha utilizado ninguna influencia del Poder Judicial para ganar esos juicios y que estaría dispuesto a "conversar con un árbitro neutral con la finalidad de llegar a una solución y nosotros no tenemos ningún inconveniente en retirar estos puntos de vista".