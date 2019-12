¡Rompió su silencio! María Soledad Olivares Baca, la mujer que protagonizó un indignante video donde se le ve humillando, insultando y utilizando calificativos racistas contra el conserje de su condominio en Surco, se pronunció y aseguró no ser racista.

“Yo me disculpo si han pensado que soy déspota, que me creo más. Es más, yo me creo menos que mucha gente y no considero que por raza sean unos más que otros y menos por situación laboral”, dijo para el noticiero 24 Horas.

Asimismo, se defendió y dijo que la palabra ‘cholo’ no debe ser considerada un insulto. “No soy racista. Los que son así deberían sentirse orgullosos porque realmente no es un insulto. Solamente lo que vino después, decir ‘cholo de m’, eso está mal, eso está fuerte”, dijo la mujer.

A pesar de sus disculpas, aseguró que hay ‘sensibilidad’ con respeto al tema del racismo. “Yo tengo muchos amigos así y yo también me considero un poco porque, ¿qué es cholo? Es una mezcla de razas”, intentó justificarse.

EL INCIDENTE

Hace unos días, María Soledad Olivares Baca se volvió viral en Facebook luego de difundirse un video donde se le ve diciendo ‘cholo de m’, ‘cholo retaco’ y otros desdeñables calificativos racistas a Wilfredo Pari, conserje de su edificio.

Según su versión, quiso subir a la azotea del edificio contiguo al suyo para exigirles a los residentes que bajen el volumen de la música porque sus hijos no podían dormir. Fue en ese momento que habría sido impedida de ingresar por el conserje. Olivares asegura que le increpó de mala manera y hasta la amedrentó, por lo que reaccionó insultándolo.

Asimismo, respecto a las denuncias de otros vecinos del mismo condominio, que mostraron videos con la misma actitud violenta, la mujer argumentó que si bien es cierto ha tenido incidentes con otros residentes, no se lleva mal con todos.

Mujer captada humillando a conserje asegura que no es racista