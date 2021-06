El veterinario José Fernández (30) ha sufrido el hurto de su motocicleta lineal, la única herramienta que utilizaba para desplazarse a diferentes sitios de Lima donde tenía que atender consultas a domicilio. Un delincuente se ganó su confianza en pocos días y le pidió que lo grabe con un celular mientras manejaba la unidad por calles de Surco. Ahí fue la última vez que vio al ratero y al vehículo que había comprado en el 2015.

Fernández contó a Trome que hace una semana un cliente suyo, de nombre Junior Emmanuel, lo visitó en su local junto a un joven que aseguró llamarse Piero Mesinas y que decía hacer tatuajes. Todos salieron a tomar un refresco.

Momentos en que el delincuente le pide a la víctima que lo grabe mientras, supuestamente, iba a dar un par de vueltas. Al final fugó. | Reproducción de vídeo

“El domingo, este sujeto me saludó por el ‘Día del Padre’, y también me agregó al Facebook. El lunes me llamó y me dijo que tenía un trabajo en Surco y que por favor le hiciera una carrera. Lo recogí en una parte de Chorrillos y llevé al lugar donde supuestamente estaba su cliente”, contó el agraviado.

Al llegar a la avenida Paseo de la República, en la urbanización La Capullana, el sujeto le pidió un favor a Fernández.

“Me dijo que le grabe un video con el celular de él y lo hice. Lo vio y luego me dijo ‘ahora grábame con tu celular porque el tuyo es más nítido. Grábame que voy a venir de allá’”, agregó el denunciante.

El sujeto que hurtó la moto lineal.

La motocicleta hurtada.

El delincuente hizo algunas señas con la mano y partió para nunca más regresar. Habría escapado por la avenida Vicus.

Horas después, según Fernández, el que era su cliente lo contactó y le dijo que Mesinas quería dinero. “Pedía 100 soles para que le deposite. Yo no acepté”, precisó. Mientras ello ocurría, Mesinas desapareció del Facebook y ahora está inubicable. Se desconoce si la identidad que utilizó es verdadera o falsa.

La moto robada es una Ronco Pantera, del año 2015, y tiene como placa de rodaje 1637-3D. “La utilizaba para desplazarme a las consultas que debía realizar en diferentes lados. Era mi herramienta de trabajo y muy útil en estos tiempos de pandemia”, puntualizó mientras enseñaba las fotos de los sospechosos, que son de nacionalidad peruana, y de su moto.

El hurto fue denunciado en la comisaría de Surco, cuyos agentes se encargan de las pesquisas del caso. Si usted ve la moto avise a las autoridades.

