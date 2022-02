Agentes del Serenazgo de Surco atraparon a un ladrón que al verse rodeado confesó haber asaltado una tienda con el objetivo de vender lo sustraído y así comprar droga para su consumo.

Luis Salazar (42) ingresó a un minimarket y hurtó varios pomos de café y shampú, en la urbanización La Virreyna. Su huida fue captada por las cámaras del Centro de Control de Operaciones del distrito. Sin embargo, fue alcanzado por el personal municipal en la cuadra siete de la avenida Surco.

El sereno Nobel Matos fue el primero en detenerlo. Justo en ese momento pasó un grupo de fiscalizadores que iban a un operativo. Ellos lo apoyaron a aprehenderlo mientras llegaba la Policía.

“Yo agarro y lo comienzo a perseguir al sujeto. Lo he sujetado del polo. No he dejado que se vaya. Pasaron unos compañeros de Fiscalización para ayudarme. Al momento llegaron los compañeros del Serenazgo”, expresó Matos.

Salazar confesó que había efectuado el robo para “su vicio”. El intervenido pidió perdón en medio de sus balbuceos, diciendo que vivía en la calle.

Efectivos de la comisaría de Surco se lo llevaron para continuar las diligencias del caso. El propietario del negocio acudió a denunciarlo.