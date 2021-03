UN DÍA HORRIBLE. Susel Paredes y Ursula Moscoso, ambas postulantes al Congreso de la República del Perú por el partido Morado, realizan conversatorios en Facebook titulados “Entre moradas”. Una de estas conversaciones se viralizó en redes sociales por la manera en la que insulta Paredes a uno de los colaboradores de su campaña política.

El video ya no se encuentra en las redes sociales de Ursula Moscoso, ni de Susel Paredes, sin embargo usuarios de Twitter lograron capturar el preciso momento donde la postulante al Congreso califica de “estúpido” a un joven que realiza los videos para el Partido Morado.

En la grabación se escucha que Ursula Moscoso le pregunta a Susel Paredes cómo se encuentra, la abogada le responde que ha tenido un día horrible. “Después de tener un día horrible, nos llevaron a grabar, el estúpido que hace los videos quería que digamos juntas”, menciona la política.

Ursula Moscoso la interrumpe para decirle que “ya están en vivo”. Susel Paredes se coge el rostro sorprendida porque no quería que esas declaraciones fueran compartidas con el público en general. Intentamos comunicarnos con la postulante al Congreso, sin embargo, colgó las llamadas.

Susel Paredes califica de estúpido a chico que trabaja con ella-TROME

SUSEL SE PRONUNCIA SOBRE VIDEO DE JULIO GUZMÁN

La exgerente de Fiscalización de La Victoria Susel Paredes afirmó que el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, tendrá que responder sobre aquel video donde sale corriendo de un departamento de Miraflores que se estaba incendiando, hecho ocurrido en marzo de 2018.

En RPP Noticias, indicó que si ella hubiera estado en esa situación, habría recibido críticas tanto si se iba o si se quedaba.

“Lo he sopesado en su momento y ahora en un contexto de pandemia y una crisis económica del demonio, en donde tenemos que resolver muchos problemas graves, él tendrá que responder eso con su vida personal y ante su partido”, manifestó.

“¿Qué hubiera hecho yo? Me hubieran sacado el alma si me quedaba o si me iba igual. Si me quedaba, me sacaban el alma y si me iba, también. Creo que hay cosas más importantes”, añadió.

Como se recuerda, en enero de 2020, ‘Panorama’ difundió una serie de imágenes que muestran que el incidente se produjo por varias velas que formaban un corazón recalentaron un televisor, que luego hizo explosión.

En las fotografías del lugar también se ven varios globos rojos en forma de corazón pegados en las ventanas. Guzmán, interrogado por ‘Cuarto Poder’, negó que haya huido del departamento y confirmó que estuvo en el lugar almorzando con una colaboradora.

