Tatiana Astengo es de aquellas actrices que siempre marcan su posición política y no son pocas las veces que utilizado su cuenta de Twitter para expresarse. La popular protagonista de Al fondo hay sitio criticó ahora duramente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, luego de que esta negara que haya menores de edad fallecidos producto de los enfrentamientos con la Policía.

“¡Qué HORROR! Niega las matanzas de menores de edad… ¿Quién la asesora? SUS ENEMIGOS, que luego la abandonarán. Ese final ya lo vimos”, escribió furibunda la recordada ‘Pechuga’ de Pantaleón y las visitadoras.

En la entrevista con Sol Carreño, cuando la periodista le pregunta por la muerte de menores de edad, la actual mandataria se refiere solo a los tres lactantes fallecidos por el bloqueo de carreteras y no hace alusión a los cuatro adolescentes caídos por impactos de bala en las protestas en Apurímac y en Ayacucho. “Me duelen la muerte de las personas. Menores de edad que estaban trasladándose a Lima para ser atendidos y, por el problema del bloqueo de carreteras no los han dejado pasar. Sin embargo, todas aquellas muertes tienen que ser investigadas y dentro del fuero militar también se van a investigar”, señaló Dina Boluarte.

Que HORROR! niega las matanzas de menores de edad… quien la asesora? SUS ENEMIGOS que luego la abandonarán. Ese final ya lo vimos. pic.twitter.com/xZlYRR3OQs — Tatiana Astengo (@TatianaAstengoB) December 19, 2022

Tatiana también criticó a los medios de comunicación por darle pantalla a Boluarte con múltiples entrevistas. “De pronto ahora están “encantados” con una presidenta que habla quechua… que tal si su tan promocionada primera entrevista en medio de ”comunicación” la hacen en quechua? por un periodista quechua hablante que haga preguntas y sobre todo Re-preguntas, porque sino será un monólogo”, tuiteó.

CRITICA CON CASTILLO

Astengo, al igual que su compañera Mónica Sánchez, siempre se ha manifestado como una simpatizante de izquierda y apoyó al principio la llegada de Pedro Castillo. “Este es un voto de protesta, la gente harta de los impresentables de siempre con sus manipulaciones y dejando desconfianza en cada acto. Los medios y sus intereses colaboraron para eso, insistieron en desaparecer a los que incomodaban. Ahora les revienta en la cara la realidad”, expresó la actriz desde su cuenta de Twitter cuando Castillo fue elegido.

Sin embargo, no le perdonó el intento de cierre del Congreso y lo calificó de golpista. “El autogolpe no se le perdona ni a un fujimorista y tampoco a Castillo”, publicó la intérprete de Reina Pachas.

“¡Es suicidio! Si no tenían los votos… ¿Qué pasó? No tiene apoyo, está solo. La ciudadanía en contra del golpe de Castillo. La ciudadanía en contra del Congreso. Eso es lo que está claro en este momento”, agregó la actriz en otro de sus tuits recientemente.

