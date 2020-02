¿Cuál será el origen del gusto de los seres humanos por los tatuajes ? Poner figuras en el cuerpo que te acompañarán hasya después de la muerte va más allá de un tema estético. Muchos tatuajes tienen significados para el que los posee: una etapa de la vida cerrada, un recuerdo imborrable, una persona especial, el verso de un poema con el que se sienten identificados, etc. Y esto se da en hombres y mujeres, la pasión por los tatuajes no conoce de géneros; pensar ello sería retrógado y absurdo. Es por eso que ahora, luego de presentarte 30 tatuajes en el brazo , ahora te mostramos 30 tatuajes en los senos o pechos. Advertencia a mojigatos y conservadores : si no les gusta, cierren esta ventana y toleren a los que sí :D

¿Y es una moda nueva que las mujeres se tatúen? No, nada más falso que pensar eso. Distintas tumbas de antiguas civilizaciones cuentan con momias de mujeres cuyos cuerpos tienen tatuajes de todo tipo. La Dama de Cao , en el Perú, es un ejemplo cercano. Lo mismo se ha hallado en momias egipcias y de civlizaciones asiáticas.

Así que si tú, chica, quieres un tatuaje, te presentamos algunos diseños que te pueden interesar. Eso sí, recuerda que los tatuajes son para siempre, así que piénsalo bien antes de ir a un tatuador y de someterte al arte de las agujas, la tinta y la piel.

via GIPHY

Aparte de las fotos de los tatuajes en pechos, te dejamos un video que nos cuenta la historia del tatuaje a lo largo de la Historia: