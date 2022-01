Usuarios de redes sociales vienen reportando una publicación de las redes sociales que contiene falsa información respecto a las nuevas medidas que tomará el Gobierno hoy, miércoles 5 de enero, ante el inicio de una tercera ola de COVID-19 en el Perú y el avance de la variante Ómicron.

La imagen compartida, denominada también fake, informa que las supuestas nuevas medidas regirán del 15 al 30 de enero del presente año. Además, señala que el nuevo toque de queda de 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. para las provincias que se encuentran en el nivel sanitario alto donde figura Lima Metropolitana junto a otras 12 zonas del país.

También detalla la falsa información de restricción de autos particulares los días domingos y reducción de aforos en gimnasios, cines, casinos, tiendas, galerías y restaurantes.

PCM desmiente información

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) utilizó sus redes sociales oficiales para desmentir la información compartida en las redes sociales.

“¡Atención! Está circulando esta gráfica con información correspondiente al año 2021. Es falso que estas sean las nuevas disposiciones. Las medidas y acciones serán informadas luego del Consejo de Ministros. No compartas mensajes anónimos, acude a canales oficiales”, remarcó.

¿Cuál es la versión oficial?

Desde esta mañana, el Gobierno evalúa en su sesión del Consejo de Ministros las medidas que se aplicarán tras el anuncio del inicio de la tercera ola de contagios de COVID-19 hecho en la víspera por el Ministerio de Salud.

En esta reunión se discutirá las acciones a tomar contra la tercera ola de la pandemia de coronavirus, ocasionada por el ascenso en las cifras de contagios tras la llegada de la variante ómicron al Perú.

Como es público, a través del Decreto Supremo 186-2021-PCM, el Gobierno amplió el estado de emergencia nacional por el plazo de 31 días calendario, a partir del 1 de enero de 2022, debido a las circunstancias que enfrenta el país por la COVID-19. Y las últimas medidas rigen hasta el domingo 16 de este mes.

El dispositivo legal, publicado en el Diario El Peruano, establece el nivel de alerta por provincia. En el nivel de alerta alto no figura Lima Metropolitana sino se encuentran Bagua, Chepén, Concepción, Huamanga, Huancavelica, Santa, Sullana, Piura, Sechura, Talara y Virú. Para este grupo, hasta el 16 de enero de 2022, la inmovilización social obligatoria regirá de lunes a domingo de 11 p.m. a 4 a.m. Además, el aforo para las actividades en espacios cerrados es de 50% y 40%.

En tanto, todas las demás provincias del Perú se ubican en el nivel de alerta moderado. Para este caso, la inmovilización social será de lunes a domingos de 2 a.m. a 4 a.m.; y el aforo se redujo al 60%.

Descartan nueva cuarentena nacional por tercera ola

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, descartó que en un futuro se establezca una nueva cuarentena nacional ante el inicio de una tercera ola de COVID-19 en el Perú y el avance de la variante Ómicron.

“Cuarentenas planteadas como las que hemos tenido al principio de la primera ola nosotros no lo consideramos. Puede ser una cuarentena focalizada en un determinado lugar, con una situación especial, pero la cuarentena nacional, como se planteó, no nos parece conveniente, no dio resultados porque, además, somos un país con 70% de informalidad”, indicó al respecto.

