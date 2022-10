Un hombre acabó gravemente herido en la cabeza luego que delincuentes lo asaltaran a él y a su amigo en la puerta de su casa. El hecho se produjo cerca de la 1 a.m. en la urbanización Santa Luzmila, en el distrito de Comas.

“Un amigo vino a contarme algunas cosas que le pasan y estábamos en la puerta de mi casa. Ya cuando me estaba despidiendo de él, unos tipos se acercaron con arma en mano”, indicó la víctima Frieder Sandoval a América Noticias. “Me golpearon con la cacha de las armas. En el video se ve como forcejeo con ellos”, añadió.

Según el matinal, las víctimas intentaron resistirse al asalto, pero los hampones los golpearon hasta que les entregaran objetos de valor.

“Me apuntó con el arma de frente en la cara. Ahí es cuando retrocedo y me subo al carro de mi amigo para refugiarme, pero no me había percatado que a él también ya lo habían encañonado con un arma. Digamos que forcejeo con ellos porque me querían sacar las cosas. A mi amigo le golpearon la cabeza y entregó las llaves del carro, la billetera, el celular”, detalló.

“En el video se ve como uno de ellos comienza a pegarme desesperadamente porque yo me resistía. Uno era peruano y otro venezolano”, comentó.

Tras el ataque, Frieder Sandoval fue evacuado por su familia al hospital donde le hicieron 20 puntos. “ Toda la cabeza me la han reventado a golpes. El médico que me atendió estuvo hora y media cociéndome” , señaló.

El citado medio precisó que los delincuentes huyeron sin llevarse el auto de su amigo, pero si se llevaron las billeteras y dinero de ambos hombres. El agraviado pide mayor resguardo policial en la zona.

