A sus 46 años, Fidel Medina, más conocido como el profesor Fidelito, incursionó en TikTok con un solo objetivo: enseñar matemática de manera didáctica y lúdica a los adolescentes, sobre todo a aquellos que se están preparando para postular a la universidad.

Lo hizo durante la cuarentena sin imaginar la gran pegada que tendrían sus videos en esa red social, ahora cuenta con más de un millón de seguidores.

¿Hace cuánto tiempo enseña matemática?

Soy ingeniero electrónico. En 1994 empecé a enseñar trigonometría y geometría a un grupo de postulantes para recursearme y ayudarme en algunos gastos, pues yo aún seguía estudiando en la universidad.

¿Ejerció su profesión?

Sí, pero a la par seguía enseñando matemática. Un día un grupo de postulantes ingresó a San Marcos, me agradecieron mucho y ahí pensé que podía ser docente.

¿Y empezó su carrera de docencia?

Claro, luego empecé a capacitar a otros maestros y les enseñaba mi método, al cual bauticé como el ‘método Fidelito’, para que pudieran llegar con gracia y empatía a los adolescentes. De esta manera, ellos captarían mejor la explicación.

Un tiempo dejó de enseñar, ¿por qué?

En el 2008, mi padre inició su emprendimiento ‘Tortas Juancho’ y para ayudarlo dejé la docencia. Recuerdo que hacíamos pasteles en la cocina de mi casa, con mucho esfuerzo hemos crecido. Pero debido a la cuarentena estuve más tiempo en casa y ahí mis hijos me animaron a entrar al TikTok.

Así iniciaron sus videos.

Sí, no sabía muy bien cómo era la dinámica, pero luego me di cuenta de que era sencilla. Aunque mi primer TikTok no pegó, nadie lo veía (risas).

¿Cómo cambió la situación?

Mi esposa y mis hijos me dieron algunas sugerencias, le puse un poco de swing, una cantadita y ya está. Eso cambió todo y ahora tengo más de un millón de seguidores, no solo de Perú, también de otros países. Además, hace un mes ya estoy en Instagram y YouTube.

¿Era la primera vez que entraba a las redes sociales?

Antes hice mi intento en Facebook, fue en el 2015, pero no tuve la acogida que ahora tengo.

¿Cuántos videos sube al día?

Subo a TikTok todos los días entre 4 y 5 videos.

Tenía un proyecto educativo, ¿cuál era?

Mi objetivo siempre fue difundir la matemática y mostrar que es sencilla. Antes de la pandemia tuve el proyecto de capacitar a los profesores de manera gratuita. La idea era explicarles mi método para que puedan llegar mejor a sus alumnos. Lamentablemente no se pudo.

¿Cuál es su cuenta?

Me encuentran como @miprofefidelito.