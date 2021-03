Bastó verla en un video de menos de un minuto, en TikTok, para que una joven que sería policía (por el uniforme que viste), alborote las redes sociales y páginas web de medios de comunicación. Cientos de internautas comentan y se preguntan si le hará competencia a Jossmery Toledo, en las redes sociales.

Poco se sabe de ‘la nueva policía sexy’ -como la llaman varios-, pero el video es de la cuenta @dulcemia230 que, aún estando en privado, en solo tres días aumentó cerca de 4 mil seguidores y ahora figura con 39,800.

Se trataría de una suboficial PNP de apellido Orozco, cuyos ojos achinaditos y rostro tierno llaman la atención, y se graba con uniforme policial haciendo play back de un fragmento del tema musical ‘Mi amor avísame si acaso te incomoda’, la versión femenina de ‘Bandido’ (de Myke Towers x Juhn).

‘YO HE APRENDIDO QUE LOS HOMBRES TAMBIÉN LLORAN’

En el video, la joven simula cantar: “Amor avísame si acaso te incomoda, que yo he aprendido que los hombres también lloran. Una bandida le tocó mal ese cora. Yo te hablo claro, yo no brego con pistola’.

De inmediato su video nuestra una imagen más sensual de ella, ya sin uniforme, con miradas a la cámara y jugando con su cabello suelto y unos lentes, mientras suena una versión de ‘Love you like a love song’, de Selena Gómez & The Scene.

Jovencita se graba en corto video, en un primer momento con uniforme policial, y muchos se preguntan si será la sucesora de Jossmery Toledo en TikTok. (@dulcemia230)

VIRAL DE JOSSMERY

Como se recuerda, en el 2019 saltó la imagen de Jossmery Toledo cuando aún era policía y se hizo viral al lucir con el uniforme policial y luego ‘cambiar’ como por arte de magia a un sensual vestido corto que destacaba aún más su contorneada figura.

Su video trajo polémica sobre el uso del uniforme policial en ese tipo de grabaciones. Ella respondió que “lamentablemente los enemigos de los policías son otros policías’. Tras el escándalo generado, solicitó su paso al retiro. Ahora es modelo y su vida personal no escapa de las redes y la televisión, relacionada a futbolistas y miembros de la farándula.

SEPA QUE:

*Genera polémica. En las redes muchos colocan ‘me gusta’ al video de la joven policía y consideran que no hace nada malo.

*Muchos otros opinan que ‘el uniforme se respeta’ y que si quiere hacer esos videos, que lo haga vestida de civil.