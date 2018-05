Tips para ser un Trome frente al volante | FOTOS

Conducir es una acción que requiere más capacidad de lo que aparenta, ya que el conductor o conductora tiene que tomar decisiones rápidas. Ya no se trata sólo de manejar, sino de hacerlo bien, ya sea al volante de un vehículo particular o público.



Frente a ello, Verónica Peyón, una de las únicas pilotos peruanas corredoras, y especialistas de ETNA han desarrollado un listado de recomendaciones para mejorar tu desempeño cuando conduzcas. Estos son:



*Acomode su asiento, los espejos y el volante.- Es muy importante saber cómo ajustar los espejos de manera correcta, para tener una buena visibilidad y reducir puntos ciegos mientras conduce. Asimismo, muchos problemas de conducción empiezan por una mala posición al volante, es necesario buscar la distancia exacta que permita pisar los pedales flexionando ligeramente la rodilla y sin necesidad de mover la cadera; en cuanto al respaldo, la distancia aproximada es cuando la muñeca del brazo, llega a la parte superior del aro del volante. La altura de la banqueta, debe ser baja sin afectar la visibilidad.



*Anticipar situaciones.- Una de las grandes habilidades que debe saber todo conductor es anticipar situaciones, es decir, saber interpretar lo que se viene, sea el estado de la autopista, el tráfico, la maniobra de otro vehículo o la aparición de un peatón. Es muy importante tener preparada la respuesta adecuada ante una incidencia. Para ello es vital mantener la atención y concentración, es la conducción es básico mirar lejos, no fijar la vista en lo que tenemos justo delante, como si se dibujara una línea mental de la línea que debe seguir el vehículo durante su recorrido.



*Elimine distracciones.- Es de suma importancia que mientras se encuentre conduciendo, se deshaga de todo tipo de distracciones que pueda generar alguna imprudencia al volante. Evite cosas como comer, enviar mensajes de texto o contestar una llamada. El fijar su concentración en la ruta a la que se dirige debe ocupar su mente, asimismo debe estar alerta en los espejos retrovisores con frecuencia.



*Respete señalizaciones y semáforos.- Una regla básica de conducción es respetar las luces del semáforo y señalizaciones; sin embargo, nunca falta algún peatón o conductor imprudente que cruce de manera intempestiva o quiera ganar a la luz. Por ello, aunque la luz esté en verde, siempre debe esperar un pequeño tiempo prudente por si otro carro o persona aparezca de manera sorpresiva. Pasa lo mismo en los cruces, esquinas, señales de alto y los giros.



*Mantenga su distancia.- Mantenga una distancia prudente entre usted y los otros vehículos, si aumenta la velocidad, esta debe hacerse cada vez más grande, puesto que una frenada intempestiva le permitirá reaccionar a tiempo para evitar cualquier accidente. Asimismo, debe ocurrir lo mismo si se encuentra detenido durante el tráfico, ya que nunca se sabe cuándo una moto podría cruzarse a velocidad.



*Auto en estado óptimo.- Acuda con regularidad al mecánico, cerciórese del óptimo estado del líquido de frenos, la presión de los neumáticos, la luces, el estado del motor y sobre todo el sistema eléctrico del vehículo.