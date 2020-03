Un caos. Tras el anuncio del toque de queda que dio el mandatario Martín Vizcarra, el alcalde Jorge Muñoz anunció que el metropolitano funcionaría hasta las 6:30 de la tarde, sin embargo, el cierre se realizó con una hora de anticipación.

“El metropolitano colapsa en estos momentos, los trabajadores y trabajadoras quieren llegar a sus casas antes del toque de queda. Se necesitan medidas también en el transporte público, más allá de reducir horarios, que evite la aglomeración y colabore a cumplir las medidas”, “Decenas de pasajeros del Metropolitano están varados en la estación Javier Prado. “Estamos acá desde las 5:30. Han pasado 4 buses y no pararon”, le dicen a la PNP”, “Han dejado botada a la gente en la estación de Naranjal, toda esa gente se está fajando por todos y los trata así, que abusivos”, son algunos de los comentarios que se leen en Twitter tras el adelanto de la hora del cierre del Metropolitano.

La Municipalidad de Lima detalló que los buses del metroplitano circularán de 6 a.m. a 6:30 p.m., mientras que las unidades de los servicios alimentadores lo harán de 6 a.m. a 7:30 p.m. No obstante, la hora se adelantó y esto generó que muchos transeúntes se quedarán varados.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció hoy que desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. habrá orden de inamovilidad a nivel nacional con la finalidad que se cumplan el Estado de Emergencia Nacional por el coronavirus en el Perú. Esta medida extrema será resguardada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ante la falta de cumplimiento de miles de peruanos que en la noche aprovechan para mantener sus negocios abiertos o reunirse en viviendas para festejar.

Toque de queda en el Perú: Martín Vizcarra anunció inmovilización a nivel nacional