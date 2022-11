Tras tomar conocimiento de la denuncia pública hecha por Consuelo Geraldine Matienzo García, respecto de la compra de un celular Galaxy A53 de la marca Samsung a través de su página web, el supermercado Tottus se pronunció al respecto.

A través de un comunicado, la entidad indicó que han tomado contacto con la agraviada a fin de conocer de primera mano lo sucedido y coordinar la entrega de un nuevo equipo hoy mismo. Cabe precisar que Consuelo Matienzo recibió el último 1 de noviembre un paquete con el celular que adquirió, pero al interior había una piedra.

Tottus se pronuncia sobre denuncia de celular.

Asimismo, Tottus informó que ha iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer este aislado incidente, a fin de determinar responsabilidades y tomar las medidas necesarias.

“Reafirmamos que en Tottus tenemos un compromiso con las familias peruanas para ofrecerles los mejores productos y el mejor servicio”, se lee.

Recibió una piedra

Consuelo Matienzo compró un celular Galaxy por S/1.300 a través de la página web del supermercado Tottus, el cual debían haberle entregado el 29 de octubre. Pero fue hasta el 1 de noviembre que recibió su paquete. Sin embargo, grande fue sorpresa al ver que dentro de la caja no estaba el teléfono móvil, sino una piedra.

“El día 1 de noviembre llegaron los de reparto y me dieron el paquete, no me pidieron mi DNI, me tomaron una foto simplemente con el paquete y se subieron a la camioneta y se fueron. Subí hasta mi habitación, abrí el paquete y mi desconcierto fue que encontré una piedra. Empecé a gritar porque soy una persona nerviosa”, detalló la denunciante a ATV Noticias.

“Yo hago el reclamo a Tottus porque fue quien me cobra, quien me envía un correo certificando mi compra y quedan conmigo enviármelo el día sábado (29 de octubre) como primera instancia y nunca llegó. No se comunicaron conmigo a pesar que el mismo sábado hice quejas mediante WhatsApp, el día lunes igual. Tengo registro de todas las conversaciones. El día 1 de noviembre me vienen a entregar el paquete y no me llama nadie de Tottus, solo una señorita dos minutos antes diciéndome que salga a mi puerta porque tenía mi paquete y mi desconcierto era que Tottus no se había comunicado conmigo, ni siquiera para hacer una reprogramación”, añadió.

