Trujillo: Sujeto golpea salvajemente a su hijastra de 2 años y la deja grave  [VIDEO]

Le propinó patadas y puñetes a la hija de su pareja, pero lo negó reiteradamente. Tras el salvaje hecho, la niña de 2 años edad tuvo que ser internada de emergencia en el Hospital Regional Docente de Trujillo debido a una hemorragia nasal.



Según contó la madre, entre lágrimas, su pareja agredió a la menor solo porque no pudo abrir una llave de agua. Pero esta no es la primera vez que el sujeto, de quien no trascendió su nombre, tiene este comportamiento violento con la menor.



La madre aseguró que también es víctima cuando sale en defensa de su pequeña hija.



De acuerdo a Canal N, los médicos diagnosticaron traumatismo contuso múltiple y lesión nasal en la niña.



En el colmo del descaro, el sujeto acudió al nosocomio con la intención de mostrarse preocupado por la salud de la menor, pero fue detenido por la Policía.



Ahora permanece detenido en la comisaria de Alto Trujillo. La fiscalía definirá su situación legal.