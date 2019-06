Tumbes: Presunto ladrón rompe en llanto tras ser atrapado intentando robar moto de policía

¡Para no creerlo! Un presunto ladrón rompió en llanto al ser capturado por las autoridades luego de haber intentado robar la moto de un policía. Todo ocurrió en el asentamiento humano Salamanca, en Tumbes.

Según consignó ATV Noticias, el sujeto identificado como Joel Rodríguez de 21 años intentó llevarse la moto estacionada de un agente del orden. Al verse descubierto, emprendió la huída en un mototaxi.

Sin embargo, a los pocos minutos la policía pudo capturarlo. "Yo no he sido. Yo trabajo todos los días, me amanezco sábado y domingo para trabajar", trataba de defenderse el presunto ladrón mientras no podía contener el llanto y los sollozos.

Al ver que no podía conmover a los agentes, el sujeto pidió ser encerrado. Tras su intervención, fue trasladado a la comisaría del sector para ser denunciado por robo agravado.