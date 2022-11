Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, de 51 años, desapareció el 7 de noviembre tras llegar al Perú desde México para encontrarse con su pareja. Días después, pescadores de la zona de Huacho hallaron un cadáver descuartizado en la playa Chorrillos que indicaron sería el de la turista. Durante las investigaciones de la PNP, se verificó que el anillo del cuerpo encontrado pertenece a la mexicana.

“Después de la homologación que se ha realizado al anillo, el perito en Lima ha determinado que hay similitud (entre) el anillo que se ha encontrado en la víctima, con el de las fotografías. Eso está confirmado ”, informó el coronel Santos Villar, jefe de la División Policial de Huacho.

Los pescadores de Huacho vieron el torso de la mujer. Anteriormente, se detectó una cabeza y un brazo con el anillo. “El cuerpo está abierto por la parte de la espalda, pero no tiene nada, hueco no más, no tiene nada de órganos”, comentó uno de ellos.

El sospechoso sería el enamorado de Blanca

Las autoridades sospechan de Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto, estudiante de medicina y novio de la turista, ya que fue la última persona que la vio. Asimismo, el coronel Santos Villar comentó que fue dirigido a la Dirincri, pero se niega a colaborar.

“Juan P es el único contacto que se tiene y es la última persona en ver a mi tía Blanca con vida, hasta el momento no ha querido cooperar con información que pueda facilitar su búsqueda ( ...) Se fue para conocerte y ahora no la encontramos, tú simplemente no quieres ayudar al proceso de búsqueda”, escribió Karla Arellano, sobrina de la extranjera.