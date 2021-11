Desde niña desea estudiar Medicina, jugaba a la ‘doctorcita’, y con méritos propios ya dio uno de los pasos más grandes para hacerlo realidad. Mel Angelly Prado Escalante, con 18 años de edad, ha ingresado a la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Federico Villarreal. y lo logró ocupando el primer puesto del Cómputo General de esa reconocida casa de estudios. Ese proceso de admisión presencial tuvo en total 7 mil 762 postulantes.

Una excelente combinación de estudio, vocación y esfuerzo acompañan la vida de esta joven talento de Ayacucho. “Quiero ser doctora. Desde chiquita lo decía y de mayor aún más. Inclusive a un amigo de colegio hice esa promesa. Con mi DNI amarillo fui a dar mi primer examen, estando en quinto de secundaria. Aunque no lo conseguí, mi puntaje fue muy bueno”, dijo Mel a Trome.

Cuenta que en su hermoso Ayacucho, siendo todavía escolar, ocupó los primeros puestos. Para preparase mejor y postular a la universidad, vino una temporada a Lima, a casa de sus abuelitos, pero la pandemia dificultó y postergó las clases y el examen presencial y después de unos meses solo hubo modalidad virtual.

CONFIANZA

Sus profesores y sobre todo sus padres Violeta Escalante y Wilber Prado, ella docente de educación inicial y él ingeniero civil, la motivaban.

“Me presenté al examen virtual de San Marcos y fue frustrante para mí que mi Internet falló y ni cuenta me había dado al inicio de que no se enviaban todas mis respuestas. Mi mamá me decía tu papá y yo te vamos a apoyar. Tranquila, fue primera experiencia virtual, lo vas a lograr” contó Mel.

Asimismo, su mamá, desde Ayacucho, dijo a Trome: “Hay que apoyar y dar confianza en vez de saturar. Es importante la autoestima de los hijos para que se desarrollen tranquilos”.

NO RENDIRSE

Pero como ocurre con otros jóvenes, Mel sentía presión de que sus compañeros ingresaban y ella aún se preparaba. “Yo quería estar ya en la universidad, y con mis puntajes podía ingresar a otras carreras. Me cuestionaba por qué no optar por otra para no perder tiempo, pero quería Medicina y mis padres me decían que debía elegir la carrera que me guste y que no me rinda”, nos dijo Mel, mientras abrazaba a su abuelita Amanda

Además, por su mérito de estar en el tercio superior en el colegio, estuvo tentada por universidades particulares. “Me daban ingreso directo, incluso sin pago de matrícula, pero sé que esta carrera con laboratorios es costosa y de varios años y no quería causar ese gasto a mis padres. Ellos nunca dudaron de mi, así que me dediqué de lleno, me esforcé aún más persistí y lo logré en este examen presencial, aunque no pensé que sería en el primer lugar”, sostuvo finalmente Mel a Trome, momentos antes de enrumbarse en su viaje a casa, en Ayacucho, donde este lunes recibió su cumpleaños. (Isabel Medicina)

PRIMEROS PUESTOS

El doctor Juan Alfaro, rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal, hizo el tradicional ‘corte de cabello’ a los cachimbos primeros puestos de cada área y de cómputo general del Examen de Admisión Presencial 2021. También les entregó la resolución que les exonerará del pago de matrículas y por el uso de laboratorios en su carrera, en reconocimiento a su esfuerzo y como estímulo a continuar la senda del éxito.

► Mel Angelly Prado Escalante es la destacada ingresante que obtuvo el primer lugar para la carrera de Medicina, correspondiente al área de Ciencias de la Salud, así como el primer puesto en el cómputo general del examen.

► Roberto Carlos Domínguez Barrera, obtuvo el primer puesto en el área de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, en la carrera profesional de Derecho.

► Armando Arturo Centeno Terrazas, lo logró en el área de Ciencias Económicas, Financieras y Empresariales, en la carrera de Economía.

►Pedro Eidan Porras Jo, ingresó a Ingeniería Civil, ocupando primer puesto del área de Ingenierías y Arquitectura.

► Camila Gianella Espinoza Curi también ingresó a la carrera profesional de Medicina y obtuvo el primer puesto en el Examen Extraordinario, por la modalidad de Primer y segundo puesto de educación secundaria, por lo que también recibió un reconocimiento.

Además, en esa misma ceremonia de premiación a los primeros puestos de su Examen de Admisión Presencial 2021, les entregaron diploma y algunos presentes, entre ellos una motocicleta eléctrica a cada uno.

SEPA QUE:

*Ml tiene dos hermanas. Su hermana mayor estudia Arquitectura y la menor está en etapa educación escolar.

*Ella toca el saxofón y entre sus pasatiempos está ver películas.

*Sus platos favoritos: El pastel de papas y tallarines a la Alfredo

*Destaca la Semana Santa en Ayacucho, que acompañaba a su abuelita a las procesiones y también que su familia es alegre y bailaban en los carnavales.

*Ha visto los partidos de la selección peruana y le agrada Advíncula, por ser muy veloz.

