Desde hoy, sábado 16 de julio, aplica la nueva tarifa del Metropolitano y los usuarios expresaron esta mañana su malestar por el incremento en el pasaje para el uso de su servicio que opera en doce distritos de Lima.

Pese a ser fin de semana y cerca a las ocho de la mañana, la estación Naranjal del Metropolitano, situada en Independencia, reportó gran cantidad de personas llegar al lugar. Un numeroso grupo de ciudadanos formó una extensa cola para recargar su tarjeta a fin de cumplir con la nueva tarifa.

“ Es una cosa abusiva porque no deben subir los pasajes a un sol. Nosotros vamos a trabajar solo para pagar pasajes. Yo vengo de Collique [Comas] y de allá para acá [estación Naranjal] tengo que tomar una combi que me cobra S/2 hasta acá y ahora debo pagar S/3.50, más un menú que te vale 12 soles el más barato me voy a gastar diario más de S/21, no es justo ”, reclamó el usuario al noticiero América Noticias.

“ No nos suben los sueldos. De verdad la gente se debe unir y hacer un plantón para que ellos no hagan lo que quieran. No estoy de acuerdo. Ahora tengo que recargar mi tarjeta porque me falta un sol ”, agregó.

¿Cuáles son las nuevas tarifas del Metropolitano?

La tarifa actualizada para cada servicio se dará de la siguiente manera:

Servicio Integrado (Alimentador-Trocal-Alimentador): S/3.50 (tres soles con cincuenta céntimos).

S/3.50 (tres soles con cincuenta céntimos). Servicio Alimentador (Rutas Ensenada, Puente Piedra, Trapiche, Villa El Salvador, Milagros de Jesús, Collique, Carabayllo, Tungasuca, Santo Domingo): S/1.50 (un sol con cincuenta céntimos).

S/1.50 (un sol con cincuenta céntimos). Servicio Troncal: S/3.20 (tres soles con veinte céntimos).

S/3.20 (tres soles con veinte céntimos). Servicio Rutas Alimentadoras Cortas (Rutas: Alisos, Bertello, Izaguirre, Los Olivos, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo, Puno, Belaúnde, América, Cedros de Villa y Próceres): No hay variación.

No hay variación. Tarifa Preferencial para Escolares y Universitarios de Lunes a Domingo y Feriados: No hay variación.

La nueva estructura tarifaria no afecta la Tarifa Alimentador y la Tarifa Preferencial para Universitarios y Escolares. Estas tarifas no tendrán variación hasta diciembre de este año y se mantienen en S/. 1.25 para la Troncal e Integrada y en S/. 0.50 en el Alimentador.

Asimismo, la Tarifa de las Rutas Alimentadoras Cortas continuará siendo de S/ 1.00 hasta el 31 de diciembre de este año, en medio del retorno presencial a clases en agosto.

Desde este sábado 16 de julio se aplican las nuevas tarifas del Metropolitano

¿Por qué aplicará reajuste de tarifas?

El Sistema de Corredores de Alta Capacidad COSAC I – Metropolitano informó el reajuste en el tarifario que permitirá continuar con el funcionamiento de un sistema de transporte masivo, que moviliza a miles de ciudadanos a lo largo de doce distritos, desde Comas hasta Villa El Salvador.

