Este martes, una televidente pidió a TV Perú retirar a la exministra de Salud Patricia García de la conducción del programa ‘Cuerpo Médico’ por no haber informado que se vacunó contra el COVID-19 con las dosis extra de Sinopharm. Su nombre aparece en la lista de 487 funcionarios públicos que fueron vacunados de manera irregular.

La señora Nancy, quien se comunicó en vivo con el espacio, llamó desde el distrito de San Borja e indicó que admiraba a la extitular del Ministerio de Salud por sus comentarios y recomendaciones médicas, pero cuestionó que permanezca en un programa de la televisión estatal pese a la indicación del presidente Francisco Sagasti quien aseguró que ninguno de los funcionarios públicos que fue inoculado con dosis destinadas al estudio clínico a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia permanecería en su Gobierno.

“Antes que nada quiero agradecer que me da el canal estatal TV Perú de manifestarme y espero que no me corten. En primer lugar, quiero decirle a la doctora Patricia García que yo siempre la he admirado como profesional, porque siempre tenía en cuenta sus comentarios en todos los canales. Pero la verdad, yo preferiría, como ciudadana del Perú que ella de un paso al costado en el programa de ‘Cuerpo Médico’, a pesar de toda admiración que yo le tengo a ella como profesional”, manifestó.

C07-2116-respuesta

“Con la transparencia con la que ha hablado el presidente Sagasti que todas las personas que se vacunaron y que no dijeron que se había vacunado preferiría que cambien a la persona que va a dirigir ‘Cuerpo Médico’”, señaló.

Al culminar la llamada, García indicó que no ocupa “ningún cargo público” y que su participación en el programa busca “enseñar” a la población sobre temas médicos. Detalló que su vacunación se realizó “como parte del estudio” y contrastó su situación con la de los funcionarios del Estado que fueron inoculados.

“De todas maneras, quiero decir que yo en este momento no tengo ningún cargo público, estoy participando con la idea de tratar de enseñar y realmente el mensaje que quería dar es que dentro de todo lo que es esto de los ensayos clínicos, he participado como parte del estudio, y es una situación totalmente diferente a lo que ha pasado por ahí. Creo que las investigaciones tienen que darse”, declaró.

Este lunes, a través de su cuenta de Twitter, García reveló que fue vacunada como “personal médico ligado al estudio” que realiza el laboratorio chino en el Perú.