Patricia García, exministra de Salud, concedió una entrevista a Trome este domingo, en que la se refirió a la tan comentada vacuna contra el coronavirus del laboratorio chino Sinopharm. Aseguró que la población desconfía por falta de información e instó a todos a vacunarse para obtener la ‘inmunidad del rebaño’.

En sus palabras, el objetivo de la vacuna es enseñarle al cuerpo a defenderse del virus. “Sí nos va ayudar pero no basta con que me vacune yo solo. Cuanta más gente se vacune, ahí vamos a estar totalemente protegidos”, dijo la ex titular de la cartera, que también aseguró que en este caso sí se puede hablar de la ‘inmunidad de la manada’.

Asimismo, Patricia García aclaró que ninguna vacuna en el mundo, ya sean las desarrolladas para combatir el coronavirus como las clásicas, tiene un 100% de eficacia. En ese sentido comparó la comparó con la de la influenza, enfermedad más parecida al Covid-19, e informó que esta inyección tiene una eficacia del 50% y 60%.

“La OMS dijo que ‘si hay una vacuna que es de 60% para arriba va funcionar’. Así que esta que tenemos, la vacuna china, tiene un 80%, que es absolutamente suficiente y además es buenísimo”, dijo la exministra.

Por otro lado también se refirió al efecto que tuvo el coronavirus en el Perú, asegurando que llegamos a tener la mayor tasa de mortalidad en el mundo por varios factores, como un sistema de Salud abandonado por décadas, además de la inestabilidad política, con vacancias presidenciales y cambios de ministros.

Trome - Patricia García