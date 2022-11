Este jueves 10 de noviembre se realizó la marcha ‘La Toma de Lima’, en la cual un considerable grupo de manifestantes expresó su rechazo a un intento de vacancia contra Pedro Castillo. Sin embargo, actos de vandalismo tuvieron lugar en la protesta que tuvo lugar en el Cercado de Lima, mancillando el principio del reclamo. Y es que se denunció que un reportero no solo fue agredido sino también víctima del robo de sus equipos de trabajo por parte de protestantes.

El fotoreportero Diego Vértiz, del medio PBO, expresó su malestar por la agresión de algunos manifestantes en su contra, quienes lo atacaron y luego le quitaron su monopié.

“Me han agarrado en mancha y se han llevado mi monopié y mi celular. Al querer recuperarlo, me ha metido un golpe y me ha abierto el brazo”, aseguró el periodista.

Tras ello, el reportero fue atendido y recibió el respaldo de colegas de la prensa. Él exhibió ante las cámaras de Canal N una serie de cortes en su brazo y también imágenes del autor del ataque que puso en riesgo su integridad.

En redes sociales, diferentes periodistas condenaron el agravio contra Diego Vértiz y solicitó una rápida manifestación del Colegio de Periodistas del Perú, al haberse atentado contra su integridad solo por cumplir con su labor.

Enfrentamientos en la manifestación ‘La Toma de Lima’

La movilización -promovida por distintas organizaciones y sindicatos y organizaciones- inició de forma pacífica en el Cercado de Lima-, aunque terminó con diferentes conatos de bronca entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú, la cual tuvo que hacer uso de gas pimienta y también de la fuerza ante el nivel de violencia desplegado.

