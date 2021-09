PERUANO QUE SE RESPETA. Iván Inga Gallo (37), más conocido como el ‘Mimo Gimpa’, es un artista que hace reír a carcajadas con sus muecas y sorprende con sus shows de globos en los semáforos y parques de diferentes distritos de Lima. Sus gestos y movimientos corporales captan la atención de toda persona que pasa por el lugar. No necesita hablar para expresar una idea o un mensaje. Y aunque es algo complicado trabajar en la calle, siempre muestra una sonrisa y está dispuesto a alegrarte el día. Desde hace casi 20 años practica el arte del mimo, lo que le ha permitido representar al Perú en países como Bolivia y Ecuador. También ha destacado como actor en producciones de televisión nacional.

Pero todo en la vida no es felicidad, hay momentos difíciles y esto lo vivió Iván el año pasado. En el inicio de la pandemia, Inga no podía realizar presentaciones en la calle ni espectáculos privados, pero tenía la responsabilidad de mantener a sus cinco hijos. Por ello trabajó vendiendo verduras, pintando casas y haciendo mudanzas. “Nunca he renunciado a mi sueño de mimo, lo descubrí cuando estaba estudiando ingeniería y me enamoré de este arte. Sé lo que es trabajar en la calle, por eso entiendo a otros artistas cuando se pelean con los serenos, pero eso es lo que nos toca a las personas que nos dedicamos al arte para salir adelante a pesar de todo”, cuenta.

Vecino trabaja como mimo y emprende vendiendo cerveza artesanal

Como todo peruano trabajador, Iván se atrevió a emprender un nuevo proyecto: elaborar cerveza artesanal. Con los únicos 80 soles que tenía en el bolsillo, compró algunos implementos y se puso a producir esta bebida. Hoy, su emprendimiento saca adelante a su familia, porque recibe pedidos de diferentes distritos de Lima. Y esto le permite, además, continuar trabajando como mimo.

Sepa que

‘Mimo Gimpa’ promociona su cerveza artesanal en su cuenta de Facebook (@Cerveza Artesanal Tío Bigote)