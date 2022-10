PERUANO QUE SE RESPETA. Un motivo para sentirnos orgullosos de ser peruanos puesto que Miguel Javier Hidalgo (39), un vecino de Surquillo, fue reconocido con los Récords Guinness por ser el mayor coleccionista de artículos de Iron Man, superhéroe del universo Marvel, que fue protagonizado por el actor Robert Downey Jr. en la película ‘Los Vengadores’.

Ganó Récord Guinness como mayor coleccionador de figuras de Iron Man

Este reconocimiento no es menor. Se trata del primer Récord Guinness otorgado en Latinoamérica por un personaje de Marvel. Javier tiene una colección de 2 mil 800 objetos, cuyo valor estimado supera los 120 mil dólares.

Su colección esta valorizada en 120 mil dólares

Comentó que ser incluido en los Récords Guinness fue muy complicado. Llevaba intentándolo desde mayo del 2020, pero luego de presentar más de 6 mil fotos mostrando la autenticidad de los objetos y resolver observaciones, fue confirmado como el mayor coleccionista de figuras de Iron Man con mil 548 objetos, todos ellos licenciados (auténticos).

“En el 2006, inicié mi colección. El primer objeto que compré fue una figura de acción de segunda mano e incompleta de 16 centímetros. La figura más costosa ha sido una armadura llamada Hulkbuster que pesa 10 kilos y está ubicada cerca al ingreso del Museo”, dijo este fan de Iron Man.

Sepa que

Para obtener información sobre el Museo y el Récord Guinness, pueden seguir las cuentas Instagram: @museoironman.

TE PUEDE INTERESAR

Cadenas estadounidenses Univisión y Telemundo entrevistan a ‘Will Smith’

‘Will Smith’ trabaja repartiendo zapatos: Conoce al venezolano que se parece al ‘Príncipe del Rap’

PERUANO QUE SE RESPETA. En menos de seis meses, desde que Trome entrevistó al venezolano Yashual Eduardo Avila Abello (30) por su gran parecido con el actor americano Will Smith, su vida ha cambiado radicalmente ya que dejó su trabajo como repartidor de zapatos en el Centro de Lima para dedicarse exclusivamente a caracterizar a este artista, que ha interpretado papeles en la película ‘Hombres de negro’ o la serie ‘El príncipe de Bel-Air’.

MIRA ESTO: Vecino de Santa Anita fabrica muñecos ‘Chuckys’ y los exporta al extranjero

Avila contó que los programas Despierta América y Al Rojo Vivo de Univisión y Telemundo, dos grandes cadenas televisivas estadounidense de contenidos en español, lo entrevistaron por su parecido con Smith y su éxito en redes sociales. Durante la conversación, los productores de esos contenidos le prometieron contactarlo con el ganador del Premio Oscar por la película ‘El método Williams’.

“Me dijeron que harían todo lo posible para que pueda tener algún enlace con Will, eso sería un gran sueño para mí. Siempre que hago un video, lo etiqueto o comento sus publicaciones con la esperanza que me responda, espero con fe que eso suceda”, contó el extranjero.

MIRA ESTO: Conoce al gracioso ‘Señor de los Anticuchos’ de Villa María del Triunfo

El ahora actor supo que Smith estuvo grabando en Ecuador, el documental ‘Bienvenido a la Tierra’ junto con National Geographic, pero no pudo viajar a ese país debido a sus papeles migratorios, aunque, sueña con tomarse una foto o selfie. “Me gustaría decirle que soy su mayor fans, y que deseo hacer la serie del Príncipe del Rap en su honor. En mi casa, mis dos hijas me llaman: ‘Papá Will’, ya no Yashual”, bromea.

Sepa que