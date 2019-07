Venezolano amenazó con un machete a chofer de vehículo de transporte público porque bus no lo dejaba en su destino

Momentos de terror se vivieron dentro de un bus de transporte público. Un hombre de origen venezolano se molestó con el chofer porque el vehículo no pasaba por donde él pensaba y por eso, lo amenazó con un machete.

Según la denuncia de 90 Dominical, un venezolano insultó al chofer de la línea del Grupo Diez que cubre la ruta Surco - San Martín de Porres. El joven extranjero fue grabado por uno de los pasajeros cuando amenazaba al chofer.

"Camina hacia adelante y le dice al chofer cobrador: 'Devuélvame la plata porque no me está llevando donde no voy'. El señor le dice: Has avanzado más de diez cuadras, no te voy a devolver todo el pasaje completo'. El joven sacó una bolsa verde y de ahí sacó un machete y le dice: 'devuélveme la plata hue***, mamahu*** o te corto la cara ahorita", contó el testigo.

Al escuchar esta amenaza, todos los pasajeros y el chofer cobrador se asustaron. El conductor le devolvió el dinero y lo hizo bajar en una zona donde no era paradero, pasando el cruce de la avenida Sucre, en el distrito de Magdalena.

En la misma empresa de transportes, hace un año, un chofer fue agredido por un pasajero que le exigió dejarlo en un lugar que no era paradero formal. Dentro del vehículo hay una cámara interna que graba a todos los pasajeros y que será entregado a la Policía Nacional.