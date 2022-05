Venezolanos en Perú: Testimonios de la Asamblea Constituyente de Hugo Chávez en 1999

Como hoy se pretende en Perú; en 1999, el entonces presidente y futuro dictador de Venezuela, Hugo Chávez , impulsó una Asamblea Constituyente que terminó por atornillarlo en el poder hasta el día de su muerte (y heredándolo a Nicolás Maduro).

Aquel fue un año oscuro, relatan los venezolanos que han migrado a nuestro país debido a la crisis política, económica y social.

Muchos evocan con claridad el discurso de Chávez para impulsar la reforma constitucional de entonces: “reivindicar y reunificar al pueblo venezolano”. Fue una promesa vacía, pues aquella reforma únicamente benefició a los intereses políticos de un personaje hambriento de poder y a su séquito. Y terminó, como evidencia la historia reciente, por llevar a un país próspero hacia la miseria.

En los últimos años, más de cinco millones de venezolanos han escapado de Venezuela. Buscan huir del hambre, de la hiperinflación, de la delincuencia. Un escenario que podría repetirse en Perú, pues encuentran una ‘copia al carbón’ entre el discurso de Pedro Castillo y el del excomandante Chávez.

Venezolanos en Perú recuerdan que Hugo Chávez prometía, al igual que Pedro Castillo, ayudar a los pobres. Pero todo empezó a subir y los sueldos bajaban.

Conversamos con ocho ciudadanos venezolanos que sufrieron las consecuencias de una nueva constitución a la medida no del pueblo, sino del gobierno corrupto de Chávez:

1.- NUBIA GUDIÑO (63). TÁCHIRA, VENEZUELA

Nubia Gudiño, migrante venezolana. (Foto: Alan Ramírez)

“Oye, fue un cambio demasiado radical. Sobre todo, nos cambió mucho la vida en todos los ámbitos. Hasta el extremo de tener que salir nuestro país, dejar nuestra familia, nuestros hogares. Lo que menos imaginábamos era tener que salir de nuestro país en donde nacimos y crecimos. Los procesos se alargaron hacia el presidente. En cambio, de haber mejoras hacia nosotros, cada día había más atraso y más atraso. Se hacían colas para comprar la comida. Lo que no le deseo a nadie es tener que salir de su país. La promesa (para la nueva Constitución) era que nos iba a ayudar, que todos íbamos a ser iguales, que íbamos a tener de todo. Y eso no se vio en ningún momento”.

2.- ROGER WILLIAMS (48). BARQUISIMETO, VENEZUELA

“Fueron ofrecimientos de diversos cambios, de mejora para todos. Supuestamente, con eso se iba a solucionar la mayor parte de los problemas de Venezuela, cosa que no fue así. Mas bien, lo que hicieron fue cambiar las leyes a favor de los políticos para perpetuarse en el poder y hacer sus trampas en el amparo de la ley. Yo no creí. Yo voté en contra. Pero mucha gente creyó. Luego, empezaron los problemas, se vino la inflación. Eso trajo escasez de alimentos. De hecho, el dinero no alcanzaba. Yo no creía que esa era la solución. Con las leyes que había estaba bien, ¿para qué hacer más leyes? Eso fue uno de los detonantes de la crisis”.

3.- ANA LUISA TERÁN (44). CARABOBO, VENEZUELA

“Las promesas fueron que el pueblo primero, daban el bendito bono. Siempre los beneficiados eran su grupo político. De lo contrario, el pueblo siempre quedó por fuera. Nos afectó en todos los sentidos, económicos, social. Ellos (los chavistas) se quedaron con la mayor parte de la riqueza de nuestro país. El venezolano a pie se quedó por fuera. Se hablaba mucho de igualdad, que todos teníamos derecho, pero nunca se cumplió. La Constituyente es lo peor que puede pasar. Al aprobar la Constituyente estos cambios serán más bruscos de lo que están viviendo. Nosotros, los venezolanos que estamos en Perú, nos damos cuenta. Nosotros decíamos que no nos va a pasar como a Cuba, y ahora acá dicen ‘a nosotros no nos va a pasar lo de Venezuela’, pero se está repitiendo”.

4.- ALEXIS MELÉNDEZ (40). BARQUISIMETO, VENEZUELA

Alexis Meléndez, migrante venezolano. (Foto: Alan Ramírez)

“Hubo muchas promesas de campaña, mucha oferta de cambio, de igualdad. Que todo iba a ser mejor, que el pasado se iba a borrar y que iba a ser un país diferente. Y bueno, todo fue una trampa porque en la Asamblea, los temas que se debatían eran todos del interés del gobierno y también casi todos eran parte del gobierno. Cuando empezó eso, Chávez era presidente, mandaba a la Asamblea leyes que se aprobaran. Esas leyes eran para el control del país, el control de la economía, política y la prensa. Empezó la crisis y se puso todo más grave. La crisis en los precios de los alimentos, de la luz, el agua, telefonía. Tomaron las empresas y empezó la inflación. Esto es un patrón, un libreto. Lo que pasó en Venezuela, lo hicieron en Bolivia, en Ecuador y, el caso más triste, es Nicaragua. Tal cual, es una copia de Venezuela. Se monta un tipo en el poder, que según él es pobre, del pueblo, humilde, pero se queda. Hace de todo para quedarse”.

5.- ANA MARÍA SANCHEZ (56). VALENCIA, VENEZUELA

“Se valió de la ignorancia que manejábamos una gran mayoría del pueblo. Vimos en la Constituyente como una posible solución, porque el estandarte de las personas que la estaban impulsando era exterminar la corrupción. De ahí se valieron. Y por supuesto, en mi patria la corrupción ha sido siempre predominante. Esa fue la bandera con la que Hugo Rafael Chávez Frías se promovió. Esa fue su publicidad, eliminar la corrupción. La gente se avocó a votar por esa Constituyente. El paralelismo con Perú es que es una copia al carbón. El eslogan de Castillo: ‘no más pobres en un país rico’, en mi tierra se decía: ‘es malo ser rico’”.

6.- GLADYS DE PEÑA (72). BARQUISIMETO, VENEZUELA

“Nos ofrecieron, como se dice en Venezuela, villas y castillos. Que iba a ser mejor, que no nos iba a faltar nada. Pero fue todo lo contrario. Desde ahí para acá fue cuando empezaron a migrar los venezolanos. Recuerdo a Chávez como otro Fidel Castro. Decía que venían cosas mejores, que los sueldos se iban a mejorar, que a los pensionados le iban a subir su sueldo. Todo cambió, pero para mal. Fue muy fuerte, empezó a subir la comida, los sueldos para abajo. No hubo cómo salir de esa situación. En Venezuela tenía mis comodidades, y todo se quedó atrás porque no se puede vivir. Los medicamentos se fueron para el techo, la comida subió. Cómo se vive sin sueldo y sin medicamentos, ahora ni se consigue. Los políticos (salieron beneficiados), porque para el pueblo no hubo ninguna mejora. Yo les diría a los peruanos que no se dejen llevar. Los que están con el gobierno son los que están demasiado bien”.

Gladys de Peña, migrante venezolana. (Foto: Alan Ramírez)

7.- YELITZA GONZÁLEZ (38). ARAGUA, VENEZUELA

“El presidente prometió muchas cosas, una era ayudar al pobre. Hizo promesas que no nos benefició con el tiempo. Él hizo demasiado cambio, que uno veía que favorecía, pero con el tiempo nos perjudicó a todos los venezolanos. La crisis empezó con las expropiaciones. Él fue ganándose los poderes como el Consejo Nacional Electoral, los militares, el pueblo más pobre. Pero los pobres fueron más pobres, no se enriquecieron, ellos fueron más pobres. Veo que la historia se quiere repetir en Perú. La crisis empezó poco a poco, fue lento, se ganaron los grandes poderes, hizo cambio en las alcaldías”.

Muchos consideran que la crisis económica empeoró con la nueva Constitución de 1999, la que impulsó Hugo Chávez.

8.- ROSA VARGAS (38). BARQUISIMETO, VENEZUELA

“Ofrecían que todo iba a estar mejor, que era una solución para estar mejor económicamente. Nos engañaron. Vivíamos, en esa época, bien. Hasta que llegó esa gente y todo se acabó. Empezó a escasear todo, empezó a subir el dólar. Desaparecieron las casas de cambio. Empezó a faltar el trabajo, la comida en la casa. (Con la nueva Constitución), los que se beneficiaron fue el gobierno de ellos, el de Chávez. Yo no era que vivía como rica, pero nuestro sueldo nos alcanzaba, pero cuando llegaron había que ahorrar para comer. Con el gobierno de Chávez empezaron a expropiar todo. Si no estaba el dueño, lo expropiaban. Expropiaban la casa. Estamos pasando por lo mismo. Esta película nosotros la vivimos. Esto que está pasando, la vivimos en Venezuela. Chávez y Castillo es como si fueran hermanos gemelos”.