Venezolanos en Perú: Mujer donó pasajes para que padres cuya hija murió en Venezuela puedan regresar y enterrarla

Los venezolanos radicados en Perú Jhorkys Álvarez y Elsa López estaban desesperados por regresar a su país luego de enterarse que la hija que dejaron en Venezuela con su abuela había perdido la vida.



Ambos ciudadanos venezolanos llegaron al Perú a buscar un mejor futuro pero atrás dejaron a su hija de 11 años. Lamentablemente la niña falleció y de inmediato los entristecidos padres buscaron la manera de regresar para el sepelio.

Según contaron a RPP, los padres venezolanos se comunicaron con el consulado de Venezuela en Perú para poder viajar en los vuelos organizados por el Gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, se vieron coaccionados a firmar un documento donde aseguraban haber sido hostigados en el país.

"En mi embajada nos dijeron que teníamos que redactar un acta para dejar mal al Perú, (diciendo que) estamos pasando trabajo, que estamos pasando necesidades, que nos tratan mal… Son motivos que no quiero decir, porque hasta ahora me siento muy bien, es mentira todo lo que dice el gobierno de Maduro. Aquí yo trabajo, con lo poquito que me he ganado aquí mandé a buscar a mi esposa en Venezuela", contó el padre venezolano en declaraciones a RPP.



Tras pedir ayuda en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el caso de los esposos venezolanos llegó a una mujer que se comunicó con ellos y les hizo llegar dos pasajes para regresar a Venezuela.

Según contaron, el alma caritativa decidió ocultar su identidad, aunque su gesto nunca será olvidado por estos padres venezolanos. "Gracias a Dios, una señora nos colaboró, nos regaló el pasaje a mi esposa y a mí. Salimos ahora a las 3 de la tarde hacia Venezuela a darle la última sepultura a la niña", indicó el padre.

Video: RPP

