Un presunto taxista se resistió y fugó de una intervención policial, en Ventanilla, y por poco arrastra con el vehículo a la oficial que le pidió su documentación.

El conductor, que aún no ha sido identificado, emprendió inexplicable huida y el hecho fue grabado por un equipo de prensa del Arzobispado de Lima, que circunstancialmente pasaba por el lugar y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.

Ocurrió este sábado, en la avenida Néstor Gambetta, altura de la cuadra 70, cerca de Plaza Vea. El vehículo Hyundai, color negro, con casquete de taxi, arrancó y salió en marcha velozmente, sin acatar la orden de la agente policial, a la que por poco lastima en su huida. Ella corrió tras el vehículo en fuga, intentando que se detenga y desista de su decisión, pero no lo logró.

El conductor de un taxi fugó de intervención en Ventanilla, y en su huida casi arrastra a policía. (Arzobispado de Lima / Trome)

LA FUGA

“La oficial lo estaba interviniendo, pero como se ve en las imágenes que hemos podido grabar, el conductor se da a la fuga (...) casi se lleva a la oficial, poniendo incluso en riesgo su propia vida. Al ver esto, le ofrecimos a la oficial acompañarla y perseguimos al vehículo hasta donde pudimos, pero finalmente escapó”, contó a Trome la persona que grabó la fuga.

En las imágenes grabadas, se ve la placa del vehículo (F1S612), se desconoce la identidad de la persona que lo manejaba.

Los que grabaron el hecho le preguntan a la policía ‘¿Te lastimó?’. “Casi, casi”, responde, ella.

Luego, se le escucha a la agente decir en comunicación por radio ‘me estoy dirigiendo al punto’, y pide al vehículo que la ayuda a trasladarse tras el infractor, que siga de frente, con la intención de alcanzarlo.

El conductor de un taxi fugó de intervención en Ventanilla, y en su huida casi arrastra a policía. (Arzobispado de Lima / Trome)

‘ADELANTE ESTÁ... LO ESTOY SIGUIENDO’

Avanzan varias cuadras buscando al vehículo con casquete de taxi. Y la policía vuelve a reportar por radio: ‘Es uno que dice arriba taxi... Adelante, adelante está, lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo...”, “ese se está escapando desde el paradero del teléfono”.

Lamentablemente, no lo pudieron alcanzar. “Pero está grabado desde el inicio, se ve la placa”, se escucha en la grabación.

“Independientemente de si somos creyentes o no, todos estamos llamados a ser solidarios y no quedarnos indiferentes cuando vemos un acto de injusticia como el que acaba de suceder, especialmente con los que salen de casa para cuidar a nuestras familias, como son los policías, militares, bomberos, voluntarios, médicos y enfermeros. Tenemos que actuar solidariamente y denunciar este tipo de situaciones para que no sigan ocurriendo y atentando contra la vida de las personas”, dijo Juan José Dioses, director de comunicaciones del Arzobispado de Lima.

INMOVILIZACIÓN SOCIAL. SOLO TAXIS CON AUTORIZACIÓN PUEDEN CIRCULAR

Como se recuerda, hoy sábado 3 de abril, rige todavía la inmovilización social obligatoria y está prohibido el uso de vehículos particulares a nivel nacional y solo pueden circular los taxis autorizados.