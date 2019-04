Ventanilla: Sujeto acuchilló a su expareja en la calle y frente a su hijita de 3 años porque no quiso volver con él

¡Ni una menos ! Un nuevo caso de intento de feminicidio ha remecido, esta vez, el distrito de Ventanilla. Allí, la hermana de la cantante vernacular Yenny Chávarry denunció a su expareja por haber intentado asesinarla en plena calle y frente a su hijita de tan solo 3 años.



Según contó Maria Alejandra Guevarón Loza a ATV Noticias, estaba con su hijita a dos cuadras de su casa en Ventanilla cuando fue interceptada por su expareja, identificado como Williams Mercado.

El sujeto intentó llevársela consigo como en tantas otras oportunidades en las que la retenía por la fuerza en su casa por hasta una semana para golpearla y maltratarla. Una vez que los golpes y las cicatrices pasaban, la dejaba ir.

Pero esta vez María no quiso irse con él. Puso resistencia, lo que generó que el desquiciado sujeto la acuchillara en plena calle y frente a la hija de ambos. "Me comenzó a hincar con el cuchillo en las piernas, los brazos. Yo intenté escapar y me acuchilló el cuello", reveló entre lágrimas.

La víctima contó que intentó escapar y se subió a una mototaxi, aunque el sujeto la siguió e intentó acuchillarle el cuello nuevamente. "Yo solo lloraba porque antes, cuando he pedido ayuda, me ha ido mal. Una vez por gritar me rompió la vista, el tabique, el labio", dijo.

Según María, ha denunciado a Williams Mercado en al menos 6 oportunidades. Asimismo, contó que le otorgaron garantías personales pero el sujeto continúa acercándose a ella y persiguiéndola.

"Esto va para tres años. Siempre me amenaza. Si yo regresaba con él era porque me amenazaba, incluso una vez me apuntó con un arma. Accedí a regresar con él por miedo, por mi hija, amenazaba a mi mamá y a mi hija", contó la víctima además de revelar que la golpeaba incluso estando embarazada.

Maria Alejandra Guevarón Loza dijo a ATV Noticias que puso las denuncias contra su expareja en la comisaría de Ancón, aunque al parecer las archivan por tener algún tipo de vínculo con él. "Ahí lo conocen a él, a sus papás. Pagan y se eliminan las denuncias y él está otra vez en la calle", aseguró.

La mujer contó que Williams Mercado tiene antecedentes. Según dijo a ATV Noticias, tiene una denuncia por intento de homicidio, una denuncia por violación de hogar y varias por agresión física.