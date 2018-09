En medio de la polémica por las presuntas firmas falsas del padrón electoral para la inscripción de Podemos Perú, Verónica Linares se enteró en vivo que también fue víctima de la usurpación de su identidad.

En la edición matinal de América Noticias de este viernes, Verónica Linares y Federico Salazar ingresaron al buscador de Voto 2018 para constatar si sus firmas habían sido falsificadas para la inscripción del partido que lanza a Daniel Urresti a la alcaldía de Lima , Podemos Perú.

Luego de que Federico Salazar ingresara su nombre y DNI, comprobó que su identidad no había sido usurpada. Sin embargo, cuando le tocó el turno a Verónica Linares, la periodista quedó en shock al ver que figura en el padrón como adherente de Podemos Perú.

"O sea lo que acá está diciendo es que yo, Verónica Linares Cotrina con mi DNI, he firmado el padrón como adherente para inscribir su partido ante el Jurado Nacional de Elecciones. Eso es FALSO. No he firmado nada", dijo la periodista claramente sorprendida.

"Podrían por favor los amigos de la ONPE enseñar qué firma es la que yo supuestamente he puesto ahí, en ese padrón de adherentes, porque yo no he firmado nada, de esta agrupación ni de ninguna otra. Yo soy periodista no activista", agregó Verónica Linares.

Federico Salazar explicó que no se sabe si ese padrón, donde figura Verónica Linares, fue admitido o no, aunque de lo que sí se tiene constancia es que fue entregado a la ONPE. Es decir, alguien usurpó los datos de la periodista, tal y como pasó con otros personajes como Paolo Guerrero y Gastón Acurio.

Verónica Linares descubre en vivo que 'firmó' para padrón electoral de Podemos Perú y reacciona así. Video: América Noticias

