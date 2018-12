Viajera peruana Andrea Martens Briceño consiguió el mejor trabajo de todos con un súper salario asegurado

La joven viajera peruana Andrea Martens Briceño fue elegida entre 15 mil candidatos para ser 'vacacionista profesional' de una lujosa cadena de hoteles durante todo el 2019 y se llevará un salario de 120 mil dólares anuales.



Andrea Martens es una joven de solo 29 años, que desde hace tres años se dedicó a viajar por el mundo. Ya conoció 55 países en seis continentes.



Gracias a estos recorridos por todo el mundo, la cadena de hoteles 'Vidanta' la eligió como su 'vacacionista profesional' por todo el 2019.

En una entrevista para El Comercio, Andrea Martens Briceño contó que se enteró de la noticia cuando se encontraba en un lugar de meditación en la India.



"Era un sitio silencioso no podía gritar. Eran las 2 de la mañana cuando me llamaron y me dijeron que me habían escogido para ser la nueva embajadora de Vidanta. No lo podía creer", manifestó emocionada Andrea Martens.

Andrea Martens estudió ingeniería industrial y trabajo en grandes compañías como Loreal o IBM, pero según dijo, ninguno de estos trabajos le gustó tanto como el que tuvo en una tienda de ropa en Aspen, Colorado.



En la entrevista al Comercio invitó al público a conocer más sobres sus viajes en su cuenta de Instagram @Mowgli_Travels.