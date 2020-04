El ministro de Salud, Víctor Zamora, dio una extensa y reveladora entrevista a Trome en el que reveló que recién entre el 23 y 26 de abril llegaremos al pico de contagios por el coronavirus en nuestro país, pero también pudimos conocer los sacrificios, que al igual que millones de peruanos, hace por cumplir su difícil trabajo como máxima autoridad de salud en esta pandemia.

¿Cómo ha cambiado su vida a raíz de esta pandemia?

El día que juramenté me separé de mi familia. Ahora vivo solo para no ponerlos en riesgo, porque estoy en contante contacto con ambientes que tienen el virus.

¿Cómo se comunica con sus hijos y su esposa?

Bueno, así como hay teletrabajo, hay ‘telefamilia’. El distanciamiento obliga a eso. Los voy a visitar de vez en cuando, pero con las restricciones del caso. Ya no hay abrazos.

Su jornada debe ser agotadora...

Mis horas de sueño se han reducido al mínimo. Duermo solo dos horas. Esta es una actividad febril muy dinámica. Tenemos un grupo de trabajo muy entusiasta, generoso, y coordinamos con otros grupos para luchar contra esta pandemia. He aprendido a trabajar con la guía del presidente Vizcarra.

¿De qué manera se protege?

Trato de tener al máximo el distanciamiento social. Uso mascarilla y me lavo constantemente las manos con agua y jabón. También uso gel y descontamino mi ropa.

Este lunes cumple un mes en el cargo, ¿duerme bien o tiene pesadillas?

Ja,ja,ja. Mira, a pesar de que han dicho que soy una persona fría, en realidad todo esto me afecta emocionalmente mucho. Trato de mantenerme en contacto con la gente.

Imagino que su celular no deja de sonar...

Mi teléfono siempre está abierto. No sé cómo lograron que mi teléfono sea tan popular, porque me llaman todo el día. Se comunican conmigo gente de todo el país y trado de responder a todos. Escucho el drama de las personas que quedaron varadas. Quizás eso sea lo más agotador de la jornada diaria.

FASE 4 DEL CORONAVIRUS

Estamos en la fase 4, donde los asintomáticos contagian a todo el mundo ¿Qué recomendación puede dar a la población?

El mensaje es que se mantengan distanciados, se laven las manos, usen mascarilla al salir y sigan la regla social. Lo voy a repetir 30 veces porque eso es lo que tenemos que hacer.

¿Qué es lo peor de esta enfermedad?

Lo peor es que hay un periodo en el que el virus se esconde en el cuerpo y es contaminante. No lo podemos descubrir, son dos o tres días en los que este virus está presente. No saber todo sobre este virus, no tener todas las herramientas es lo peor. Recién lo estamos conociendo 100 días. Pero ¿qué es lo mejor? ¿Has visto el cielo? Es más azul, el aire se respira mejor, nos lavamos más las manos, estamos más alertas de nuestra salud. estamos un poco más separados, pero vamos a aprender.

Muchas gracias por la entrevista, señor ministro

Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Vamos a ganar esta batalla.