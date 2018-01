Ya no respetan nada. Los ladrones no tienen piedad, ni siquiera con esta pobre familia, que ya ha sido muy golpeada por la vida. Ellos no solo han tenido que soportar perder todas sus pertenencias, incluyendo su hogar, en el incendio de La Victoria. Ahora también tienen que sobrellevar el robo de las donaciones que recibieron.

Los vecinos y amigos de la familia hicieron una colecta y lograron donarles algunos artefactos necesarios para que lleven su día a día sin tanto problema. Sin embargo, a los inescrupulosas ladrones no les importó su situación y se las robaron en la noche.

Como lo cuenta la misma madre de familia, los vecinos habían comprado un reproductor DVD portátil para su pequeña hija, pues no tienen televisor para distraerse. Este artefacto también fue robado, dejando a la niña sin diversión en un momento tan difícil.

En la madrugada, la familia afectada se encontraba durmiendo junta, cuando de manera violenta los ladrones abrieron la carpa, que ahora sirve como su hogar, y comenzaron a robar las pocas pertenencias que habían conseguido a través de donaciones.

"Nosotros recibimos donaciones de los vecinos que nos ayudan y nos fuimos a la misa un rato, hemos llegado a descansar y en la madrugada ha sido todo. Nos han abierto la carpa y se han robado cosas de mi hija, la mochila de mi esposo, las zapatillas que le habían regalado y todo", contó la madre de familia.

Los ladrones se robaron hasta el voucher de duplicado de DNI que el padre de familia había tramitado recientemente, pues perdió su documento en el fuego del incendio. Lamentablemente, ahora tendrá que volver a tramitar el documento.

Como era de esperarse, la noticia causó indignación entre los que la conocieron. La misma conductora de Canal N, no pudo aguantarse la molestia y la demostró en vivo. "¡Qué horror! ¡Qué sinvergüenzas!", expresó la conductora.

