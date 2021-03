Preocupada y esperando que EsSalud la llame para su vacuna contra el coronavirus está una señora de 105 años, en San Miguel.

Victoria García Gil está muy lúcida, camina, escucha y ve las noticias. Sabe que la vacunación empezó con entusiasmo con una peruana de 104 años de edad, pero apenada dice “soy mayor que ella, siguen vacunando incluso a los de 90 y 85 años y a mi nada, no me llaman”, dijo a Trome.

Su sobrina Mariela dijo que doña Victoria pertenece al PADOMI de EsSalud y cada mes siempre la llaman para su chequeo y receta para la presión.

“Pero de la vacuna nada, no nos dicen nada. El 8 de marzo empezaron a vacunar, pensamos que de repente en la quincena de este mes ya la programarían, pero revisamos y hasta ahora no aparece en ninguna de las listas de EsSalud. Llamamos y no hay respuesta, por eso estamos recurriendo a Trome para que nos escuchen”, dijo Mariela.

Y añadió: ”Podemos llevarla al vacunatorio del Parque de las Leyendas, estamos cerca, ella incluso camina, pero no está en la lista y así no la vacunarán”.

ESSALUD YA ESTÁ VACUNANDO A MAYORES DE 85 AÑOS

EsSalud aprobó la lista con los nombres de los 9,308 adultos mayores de 85 años a más que recibirán la vacuna contra covid-19 en una tercera etapa de inmunizaciones. Esta ha empezado hoy en diferentes puntos de Lima y Callao.

Los asegurados pueden visitar el enlace oficial de EsSalud Te Cuida y allí ingresar su número de DNI para conocer las fechas, horarios y los puntos de vacunación peatonal o vehicular, o si están comprendidos en la inmunización a domicilio.

Asimismo, EsSalud indicó que, en caso de tener dudas, llamar al 107 opción 0. Las citas son programadas con la intención de evitar las colas y largos tiempos de espera para los adultos mayores.





TODOS LOS ADULTOS MAYORES SERÁN VACUNADOS

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, refirió que, de acuerdo con el padrón del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en el país hay 4 millones 150,000 adultos mayores, población que sería inmunizada contra el covid-19 dentro de dos o tres meses.

SIS Y NO ASEGURADOS

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que este lunes 22 de marzo se inició en San Juan de Lurigancho la vacunación contra la covid-19 de los adultos mayores de 80 años con SIS o no asegurados. La actividad se realizará hasta el jueves 25 del presente mes.

El director de Promoción de la Salud del Minsa, Alexandro Saco, explicó que la razón por la que se comienza a vacunar contra la COVID-19 en San Juan de Lurigancho es porque ese distrito registra la mayor concentración de casos de coronavirus.

Posteriormente, los días jueves 25, viernes 26 y sábado 27 se procederá a la vacunación territorial en el distrito de San Martín de Porres.