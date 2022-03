Villa María del Triunfo Skater tiene una rampa en su casa “Sueño con tener una escuela de skate”

En las alturas de un cerro en Villa María del Triunfo, Willy Jasson Quispe (24) es un joven creativo que ha construido, junto a su padre, una rampa de skate en el techo de su casa, que se ha convertido en la atracción de todo el que pasa por la zona. Esta edificación le permite divertirse y practicar el deporte que más ama: el skateboarding. Trome lo buscó en su vivienda y nos contó más de su historia.

Willy, ¿cómo nace la idea de tener una rampa en casa?

La rampa la tengo hace tres años, pero bueno, la gente recién la está conociendo a través de los medios de comunicación. Me gusta mucho el skate y un día le dije a mi papá si podíamos construir una en casa.

¿Qué te respondió?

Lo primero que me dijo fue: ‘Ponte a trabajar y la tendrás’. Así es que trabajé como mozo y mototaxista para juntar el dinero y lo conseguí. Mi papá trabaja en construcción, pero nunca había hecho algo así.

Joven también estudia inglés. (Foto: Alan Ramírez)

¿Costó mucho?

Algo de 2 mil 500 soles y tardamos un mes. Era algo que quería mucho.

¿Qué materiales usaron?

Tierra, ladrillos, piedras, cemento y fierros. Antes que empiece fuimos a un skate park y ahí mi padre sacó las medidas.

La rampa está justo en el techo de tu casa...

(Risas). Sí, esto antes era un patio.

Ahora se ha convertido en un punto de encuentro con tus amigos...

Claro, pero tengo cuidado con quienes entran porque está dentro de mi casa.

¿Cobras entrada?

No, para nada, tampoco pienso hacerlo.

Eventualmente trabaja como mozo. (Foto: Alan Ramírez)

¿Sigues trabajando como mozo?

Estudio inglés en la mañana, como mozo trabajo solo cuando me llaman de restaurantes o eventos. Es mi cachuelo.

¿Desde cuándo te empieza a gustar el mundo del skate?

Desde que era un niño. La primera vez que vi a un chico con un skate se me hicieron estrellitas en los ojos. Soñaba con tenerlo, pero pensaba que era imposible, pues en ese momento yo vivía en la punta del cerro y mi familia tenía pocos recursos. Yo siento que el skate es mi amor.

¿Tu primer amor?

Sí, y es gracioso porque es un amor masoquista. Yo me caigo, me golpeo, pero ahí estoy. Me emociono cuando hago trucos. Recién a los 18 tuve mi primer skate, se lo compré a un amigo a 50 soles, estaba viejito, pero yo estaba contento.

¿Has participado en campeonatos?

Todavía no he tenido la oportunidad, pero espero muy pronto hacerlo, ya que es algo en lo que quiero seguir. Sueño con tener una escuela de skate algún día.

Tu rampa ha llamado la atención de mucha gente, ¿qué piensas de eso?

Siento gratitud hacia las personas porque ustedes me han ayudado a que yo vea algo diferente entre lo que para mí era normal. Mi rampa la hice no porque quería llamar la atención, sino porque amo este deporte. Esto también me ha enseñado a valorar más a mi papá, a darme cuenta de lo genial que es y todo lo que ha hecho para que yo sea feliz.