Le robaron 170 mil soles de caja fuerte y denuncia que el banco no le permitió abrir una cuenta por ser 'cambista'

Entre lágrimas, un empresario de Villa El Salvador denunció que fue víctima de un grupo de delincuentes, quienes ingresaron a su casa de cambio en la madrugada, forzaron la caja fuerte y se llevaron 170 mil soles.

"Estamos a una cuadra de la comisaría y ni serenazgo hay. Ni hay una cámara que grabe. Estamos al frente de la municipalidad", dijo el empresario claramente indignado por la inseguridad rampante en Villa El Salvador.

Según consignó América Noticias, las cámaras de seguridad de un negocio vecino captaron como una pareja forzó la cerradura de la casa de cambio y, con la ayuda de una tercera persona, ingresaron al establecimiento de Villa El Salvador.

Los delincuentes permanecieron tres horas dentro de la casa de cambio, tiempo que aprovecharon para forzar una enorme caja fuerte y llevarse un cuantioso botín de 170 mil soles que con mucho esfuerzo y años de trabajo había ahorrado el empresario de Villa El Salvador.

La reportera de América Televisión le preguntó al empresario por qué no guardó su dinero en el banco. La respuesta indignó a más de uno. "Los bancos a nosotros nos discriminan. Yo soy peruano, soy empresario, soy legal. Cuando abrimos la cuenta como cambistas nos discriminan", denunció.

"Nos dicen que no podemos abrir la cuenta porque somos cambistas. Yo puedo demostrar, tengo todos los documentos, que soy un empresario legal, que no estoy en lavado de activos. Tengo boletas de venta, estoy inscrito en la SBS, pago mis impuestos", dijo la víctima de robo al mismo tiempo que aseguró que en el Banco de Crédito del Perú (BCP) no le dan ninguna explicación para negarle una cuenta bancaria. "Solo me dicen que para los cambistas no pueden dar cuentas", agregó.

"Yo no soy terrorista, no soy ratero, ¿acaso le estoy robando al banco o lo estoy engañando? Trabajo legal, pago mis impuestos, pago todas las leyes, pago a la Sunat", dijo el empresario de Villa El Salvador.

Asimismo aseguró que el banco ya lo calificó como cliente no apto ya que si quiere abrir una cuenta con 100 soles, se la niegan. "Es una discriminación tremenda. Pido a Indecopi, a la SBS, no nos pueden discriminar. Somos empresarios y no nos pueden discriminar de esta manera", dijo.