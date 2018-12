Luis Estebes Rodríguez está siendo intensamente buscado por la Policía. Y es que se trata del presunto 'asesino del cilindro', quien habría torturado, asesinado y enterrado en un basural de Villa El Salvador a su pareja Marisol Estela Alva , una joven cajamarquina que llegó a Lima para estudiar.



Según un informe del programa Reporte Semanal, que recogió el testimonio de Rosmery, la hermana de Marisol Estela Alva, además de los comentarios de una psicoterapeuta, Luis Estebes Rodríguez es un hombre de semblante duro y frío, calculador, con la mirada perdida y enfermo de celos.

"Es una persona que ha brindado un amor tóxico. Son personas controladoras, aparentemente con rasgos psicópatas, que no conectan con las emociones", aseguró la psicoterapeuta Lizbeth Cueva.

En ese sentido, la especialista recomendó estar atentas a algunas señales. "Una señal muy marcada de alarma es el querer imponer el día de una salida, a dónde van. Ellos priorizan lo que están necesitando y quieren", indicó.

Por su parte, la madre de Luis Estebes Rodríguez confirmó estos rasgos de su hijo en unas declaraciones para 90 Central. "Por celos discutían. Mi hijo la celaba", dijo conmocionada la mujer quien le pidió al presunto 'asesino del cilindro' que se ponga a disposición de las autoridades.

Rosmery, la hermana de Marisol Estela Alva, sindicó directamente a Luis Estebes Rodríguez como responsable del asesinato de la joven estudiante. Incluso contó que el la obligó a estudiar Enfermería cuando ella estaba cursando otra carrera.

"Él la celaba demasiado. No quería que haga nada, ni que estudie. El sueño de él era estudiar Enfermería. Mi hermana estudiaba Cosmética Dermatológica y no la dejó estudiar eso. La trajo de Cajamarca, la sacó y la puso a estudiar Enfermería porque era su sueño de él", dijo la hermana de Marisol Estela Alva.

Según Rosmery, Luis Estebes Rodríguez era un tipo inseguro, posesivo, celoso, violento y que controlaba al milímetro todos los movimientos de Marisol Estela Alva. A tal punto llegaba su obsesión, que no le permitía a la joven bailar con otra persona ni tampoco visitar a sus familiares. Llegó al extremo de celarla con su primo y de tener la contraseña de todas sus redes sociales.

La psicoterapeuta Lizbeth Cueva puso énfasis en el tema de los castigos para los feminicidas y agresores de mujeres. "El ser humano aprende en base a la consecuencia. Si yo robo y me meten a la cárcel, probablemente la pienso a la segunda. No ver ninguna consecuencia empodera a otros agresores porque ven que no pasa nada", dijo la licenciada.

Cabe indicar que Marisol Estela Alva es la víctima número 134 de feminicidio en el Perú en lo que va del año 2018. Su presunto asesino, Luis Estebes Rodríguez podría afrontar cadena perpetua por el crimen.