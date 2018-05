En medio de una descomunal pelea conyugal, la ciudadana venezolana Rosalba Urdaneta Gamero (20) atacó a cuchillazos y dejó gravemente herido al padre de su único hijo, al impedir que visite al menor, en Villa El Salvador.



La sangrienta escena fue reportada a las 11:30 de la noche del lunes frente al Sector 3 Grupo 8 Mz. D lote 5, en Villa El Salvador, lugar donde ella vive desde hace tres meses con su madre, hijo y su hermana pequeña.

Todo empezó cuando su exconviviente Alfonzo Alejandro Rodríguez Moreno (22) llegó para visitar a su hijo y ella se lo negó. Al ver que él insistía en ver al hijo de ambos, salió de la casa armada con un filudo cuchillo de cocina y lo atacó.



“Solo quería ver a mi niño, ella no quiso y se volvió como loca y me acuchilló en varias partes del cuerpo. Tuve que gritar para que los vecinos salgan y me ayuden. Solo pido que me entreguen la custodia del niño porque ella es muy violenta, le puede hacer daño al bebé”, refirió mientras era trasladado al hospital San José de Villa El Salvador.

Los policías de la comisaría de mujeres del distrito llegaron a la vivienda y atraparon a la agresora. “Ambos fueron trasladados al médico legista y determinó que él presenta heridas provocadas con arma blanca (cuchillo) en la cabeza, espalda, brazos, piernas y muslo. Y ella solo tiene una herida pequeña en la pierna producto del forcejeó”, dijo una oficial.



Rosalba Urdaneta llegó hace tres meses de Venezuela con su madre, hermana menor y su bebé de dos años, y trabajaba como azafata en una discoteca. llegó hace 15 días a Perú y trabaja como ayudante de zapatería.

“Tuvieron problemas en Venezuela y ambos se denunciaron por violencia y agresión mutua. Con la llegada de él a nuestro país, se van a vivir juntos y se separaron cuando él la agredió a ella”, contó la mayor PNP Ericka Román Rojas de Riquelme, comisario de dicha delegación ubicada en Villa El Salvador.

