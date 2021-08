PERUANO QUE SE RESPETA. Su talento para tocar el violonchelo le permitió conocer varios países de Sudamérica, esas nuevas experiencias que aprendía en el exterior no divorciaron el amor que sentía por el Perú. Carlos David La Madrid Velazco (33) se ganó los aplausos del público extranjero al interpretar vals y baladas peruanas de autores nacionales como Pedro Suarez Vértiz o Gian Marco. Tocaba como solista en las calles o formando parte de un grupo de cuerdas en teatros de Argentina o Brasil destacando también por ejecutar piezas clásicas de Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, entre otros.

“Aprendí a tocar a los 22 años en Córdova, Argentina. Tomé clases privadas con un maestro ruso y luego ingresé al Conservatorio Superior de Música ‘Félix T. Garzón’. Con el tiempo, formé un grupo de músicos de diferentes nacionalidades y viajé por varios países de Sudamérica donde tocaba música peruana, como: ‘Alma, corazón y vida’, ‘Cóndor Pasa’ o ‘No pensé que era amor’ de Pedro Suarez Vértiz o la canción ‘Hoy’, escrita por Gian Marco, y que fue cantada por Gloria Estefan, y las personas me felicitaban y me preguntabán de dónde era esa música, y yo respondía orgulloso que de Perú”, contó el músico.

Joven estudió música en Argentina y ahora toca música clásica y baladas peruanas en las calles

Hoy, ha vuelto a las calles, no en un teatro como desearía, pero por ahora es la única manera que tiene para salir adelante. Su público son los transportistas y los peatones, quienes aplauden cada vez que ejecuta su violonchelo. Lo malo de interpretar en la calles es que debe lidiar con el humor de los serenos. Algunas veces, permiten que toque; otras, no. Sin embargo, esa situación no lo desanima, por el contrario, lo motiva para que las personas conozcan un poco más sobre la música clásica. “Es un poco chocante que no te dejen tocar, cuando lo único que haces es comunicar arte con el violonchelo”, se lamentó.

ME VERÁS VOLVER

Gracias a la grabación que un transeúnte compartió en sus redes sociales, el propio Pedro Suarez Vértiz lo felicitó a través de su Fanpage por ejecutar la canción ‘No pensé que era amor’ destacando que “este hombre escogió el arte antes que el delito de tocar en una fiesta covid”, escribió el cantante. La Madrid no sabía que estaban grabándolo y menos que el cantautor nacional lo felicitaría. Por lo pronto, uno de los proyectos que planea realizar es ahorrar y poder viajar a Alemania para poder difundir sus temas en ese idioma y adaptar además poemas de diferentes escritores germanos en canciones.

Joven estudió música en Argentina y ahora toca música clásica y baladas peruanas en las calles

TE PUEDE INTERESAR