El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, recientemente condenado a 4 años de prisión por el delito de colusión en agravio del Estado, aseguró que Dina Boluarte ha “usurpado” la presidencia de la República, pues el Congreso vacó “indebidamente” a Pedro Castillo, a pesar de que su partido también votó a favor de la destitución.

“En dos horas se dio una vacancia exprés, violando el debido procedimiento, sin darle la defensa a Castillo para que se manifieste como manda el reglamento y dónde se necesitaban 104 votos y no 101. Ahí se produce la usurpación, en el indebido proceso. De ahí en adelante, todo lo que viene no solo no es legítimo, no es legal”, aseguró el exgobernador regional de Junín en una entrevista con Canal N.

Sobre el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, Cerrón señaló que tomó la decisión de disolver el Congreso y convocar a un gobierno de emergencia nacional de manera consciente, pero influenciado por “individuos que tenían otros intereses de perpetuarse en el poder” y que “se aprovecharon de su ingenuidad”.

“Nosotros lo hemos dicho abiertamente, para nuestro análisis los culpables directos de la acción que ha tomado el expresidente Castillo son el señor Aníbal Torres y la señora Betssy Chávez, quienes han estado con él prácticamente conviviendo en los quehaceres políticos, de Palacio, mediáticos y las decisiones del Consejo de Ministros”, expresó.

“Creo que influenciaron bastante, aprovecharon la ingenuidad del presidente, de la inexperiencia, de no tener piso político del presidente, de haberse desvinculado del partido y no cumplir el programa de gobierno, lo cual le hizo perder -en alguna medida- la simpatía popular. Si hubiera sido consecuente y muerto en la batalla, hoy todas esas revueltas de apoyo serían el doble, el triple”, agregó.

Cerrón Rojas indicó que desea visitar a Pedro Castillo en el penal Barbadillo, donde el exmandatario cumple 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado, y dijo que le tiene “estima”.

“ A Castillo le tengo estima pese a las desafortunadas acciones que alguna vez realizó con el partido . Su origen popular, quizás alguna inexperiencia que lo hizo rodear de gente mala que lo hizo caer, no puede excluir algún sentimiento que se haya cultivado en el tiempo que nos hemos conocido”, manifestó.

SE DEFIENDE

En la nota con Canal N, Cerrón también afirmó que existe un sesgo político en la reciente sentencia y que apelará la misma señalando que nunca cometió colusión.

“Después de ganar las elecciones en primera vuelta en el 2021 nos vinieron una catarata de denuncias y a mí me vinieron 20 procesos penales, estas denuncias tienen un móvil político porque el partido lleva como bandera el cambio de la constitución política... jamás me he reunido con los postores para que haya un proceso de colusión y jamás se ha afectado al Estado un centavo para que planteen una reparación civil de dos millones de soles. (sobre resolución de la apelación) ojalá que no sea eléctrico ni exprés como han estado actuando con mi persona desde hace mucho tiempo”, expresó.

El líder de Perú Libre aclaró que en el caso del aeródromo en Junín no hubo un daño económico en el país y que la hipótesis de la Fiscalía es errónea.

“El MEF notifica una vez que se emitieron las ordenanzas regionales y han sido publicadas por el diario El Peruano que nadie las impugnó. Dicen que se deben rendir cuentas a él sobre la inversión que se va a hacer. Pero la ley hasta ese entonces dice que solamente se le hace presente al MEF cuando se va a tocar dinero del erario, cosa que no era. Después de unos tres meses sale una nueva norma donde dice que todos sin excepción hay que hacerle presente al MEF, pero la norma no se puede aplicar retroactivamente”, explicó.

