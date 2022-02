El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, criticó al jefe de Gobierno, Pedro Castillo, por los recientes nombramientos en el Gabinete Ministerial tras la renuncia de Mirtha Vásquez. Consideró que el aprendizaje en el que se ha sometido el mandatario es “penosamente improductivo”.

“El actual Gabinete es un óbito fetal. El Presidente ha errado con creces en su designación, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje al que se ha sometido es penosamente improductivo”, publicó Cerrón Rojas mediante su cuenta de Twitter.

La postura del exgobernador regional de Junín es similar a la expresada por la congresista oficialista Margot Palacios, quien anunció que no otorgará el voto de confianza al Gabinete presidido por Héctor Valer, quien se desempeñaba como portavoz de la bancada Perú Democrático.

“Primeramente nos ha sorprendido la designación del congresista Héctor Valer que claramente representa a la derecha. No entendemos cuáles han sido las motivaciones del presidente Pedro Castillo en designarlo”, manifestó Palacios a Canal N.

Asimismo, la legisladora de Perú Libre señaló que el titular de la PCM no cumplirá con las políticas públicas propuestas durante la campaña electoral por el mandatario Pedro Castillo.

“Entendiéndose que no va a implementar ninguna de las políticas públicas que ha propuesto en campaña y mucho menos el programa de con el partido que llegó al gobierno que es el de Perú Libre”, lamentó. La bancada de Perú Libre aún no ha hecho público si apoyará o no la continuidad del Gabinete Valer.

El 1 de febrero, Héctor Valer juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros en medio de la crisis por la renuncia de Mirtha Vásquez, sin embargo, desde el Congreso diferentes sectores han criticado a la nueva conformación del Gabinete.

En ese sentido, las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, y los tres congresistas del Partido Morado anunciaron que votarán en contra de darle el voto de confianza. Por su lado, Avanza País apuntó que “no sería una alternativa”.

“Héctor Valer no debió llegar al Congreso y tampoco a la Presidencia del Consejo de Ministros, no tiene compromiso con el país, lo más lamentable es que el presidente no diga nada, ha hecho perder la paciencia a todos”, sostuvo Lady Camones (Alianza para el Progreso) en diálogo con la prensa.