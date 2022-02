El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, señaló que el Colegio Médico del Perú no debe atacar a un integrante de su orden pues es “antiético”. Su pronunciamiento se da luego de que gremio médico pidiera la salida de Hernán Condori del cargo de ministro de Salud.

“Colegio Médico del Perú no debe atacar a un miembro de su orden, es antiético, nunca se vio, si hay alguna denuncia debe procesarlo y esperar el dictamen, no adelantar opinión. Aquí lo que se hace es política desde una institución cuyo fin es la ética y la deontología, no más”, aseveró en su cuenta de Twitter.

Cabe indicar que el médico cirujano Hernán Condori Machado ocupó cargos de confianza durante las dos gestiones de Vladimir Cerrón como gobernador de Junín. Además, figura como militante de Perú Libre desde marzo del 2014, y fue candidato por esta organización política para ser alcalde del distrito de Chanchamayo en las elecciones municipales de octubre del 2010, pero no alcanzó los votos suficientes.

Esta mañana, el Colegio Médico del Perú exigió la renuncia del nuevo titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori Machado, debido a que no cuenta con las condiciones mínimas para dirigir la cartera en medio de la tercera ola del coronavirus (COVID-19).

“Hemos acordado solicitar la inmediata renuncia del ministro de Salud porque las evidencias que se han señalado en el transcurso del día han sido bastantes severas. Por lo cual esperemos el presidente tome nota inmediatamente porque no podemos aceptar una persona sin las condiciones mínimas para dirigir un problema tan serio como es la tercera ola de la pandemia”, sostuvo el decano del CMP, Raúl Urquizo, en diálogo en RPP Noticias.

Según información obtenida por El Comercio, el flamante ministro de Salud es investigado por la fiscalía anticorrupción de La Merced por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible en agravio al Estado, en específico de la Red de Salud de Chanchamayo.